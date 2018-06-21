Имена еще одного депутата ГД и футбольного тренера появились в материалах уголовного дела о «русской мафии» в Испании

Имена еще одного депутата Госдумы, а также футбольного тренера появились в материалах уголовного дела о «русской мафии» в Испании. В распоряжении следствия оказались компрометирующие снимки.

Фотографии депутата Госдумы, генерала Владимира Шаманова, а также тренера «Локомотива» Юрия Семина вместе с лидерами Солнцевской группировки опубликовало издание The Insider. На снимках, которые, скорее всего, сделаны в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве, собравшиеся отмечают какое-то событие. Семин и Шаманов отказались комментировать встречу в отеле.

Как пишет The Insider, фотографии фигурируют в материалах уголовного дела Солнцевской ОПГ в Испании. В сентябре прошлого года в Марбелье по нему были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества. Позднее их отпустили под залог.

Рассмотрение дела в суде началось в феврале этого года. Обвиняемым в рамках этого процесса проходит в том числе депутат Госдумы Владислав Резник. Прокуроры запросили для него наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 миллионов евро. Депутат свою вину отрицает.

Ранее проект «Прайм Крайм» опубликовал фото, на котором Юрий Семин запечатлен с другим криминальным авторитетом Олегом Раменским. В прессе его называют преемником «вора в законе» Шакро Молодого. Вместе с ними на снимке – дирижер Валерий Гергиев и бывший тренер Валерий Газзаев.