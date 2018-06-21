Имена еще одного депутата ГД и футбольного тренера появились в материалах уголовного дела о «русской мафии» в Испании
Имена еще одного депутата Госдумы, а также футбольного тренера появились в материалах уголовного дела о «русской мафии» в Испании. В распоряжении следствия оказались компрометирующие снимки.
Фотографии депутата Госдумы, генерала Владимира Шаманова, а также тренера «Локомотива» Юрия Семина вместе с лидерами Солнцевской группировки опубликовало издание The Insider. На снимках, которые, скорее всего, сделаны в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве, собравшиеся отмечают какое-то событие. Семин и Шаманов отказались комментировать встречу в отеле.
Как пишет The Insider, фотографии фигурируют в материалах уголовного дела Солнцевской ОПГ в Испании. В сентябре прошлого года в Марбелье по нему были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества. Позднее их отпустили под залог.
Рассмотрение дела в суде началось в феврале этого года. Обвиняемым в рамках этого процесса проходит в том числе депутат Госдумы Владислав Резник. Прокуроры запросили для него наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 миллионов евро. Депутат свою вину отрицает.
Ранее проект «Прайм Крайм» опубликовал фото, на котором Юрий Семин запечатлен с другим криминальным авторитетом Олегом Раменским. В прессе его называют преемником «вора в законе» Шакро Молодого. Вместе с ними на снимке – дирижер Валерий Гергиев и бывший тренер Валерий Газзаев.
Комментарии9
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danko1 21 июня 2018 | 22:14
Питерских, еще в 90-е, выводившие награбленное в Испанию, судят в Испании, а не у нас.
Бастрыкин, Зубков, Сердюков и множество еще высокопоставленных бандитов, включая Путина, засветились в этом деле.
Но Петров, главный обвиняемый, который в розыске Интерпола, спокойно проживает во дворце в центре Питера, под охраной кремлевского пахана Путина, крестного отца российской мафии.
Какой позор, что власть в России захватили и узурпировали бандиты.
arye_11 21 июня 2018 | 22:34
danko1:
Мафия - классическое определение:
"Организованная преступная тайная группа крупных уголовников, имеющая связи с представителями правящих кругов."
danko1 21 июня 2018 | 22:48
arye_11: У нас самая мафиозная мафия, которая состоит из высших чиновников во власти, а её крестный отец в Кремле.
Сейчас уже 2-ая волна мафии пошла из "талантливых" к воровству сыночков из высшего бандформирования чиновников.
vilingrad 21 июня 2018 | 22:23
Вот на фига России советский гимн? "Гоп со смыком- это буду я..."
tchapaev 21 июня 2018 | 22:27
В Госдуме есть порядочные люди или сплошь одно жулье ?
anatolr 21 июня 2018 | 22:34
tchapaev: //В Госдуме есть порядочные люди или сплошь одно жулье?//
Вы спрашиваете или утверждаете?
Анатолий - сосед Госдепа
matros__koshkin__24 21 июня 2018 | 22:43
salut__521: «чем, позвольте полюбопытствовать, футболистская мразь отличается от депутатской?»
Вот ты не знаешь, так не говори! Я лично знаю одного футболиста, который не ворует. О депутатах, особенно думаках, я такого сказать не могу, понял, нет?
marina27 21 июня 2018 | 22:51
Вы всё врёте! Это фотомонтаж!!!
karlos2010 21 июня 2018 | 23:10
Честный человек сегодня работает либо почтальоном,либо дворником,а все публичные люди связаны в какой-либо степени с бандитами и ворами,которые заполонили власть,элиту,ТВ и СМИ,культуру и искусство.