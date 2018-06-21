В российских регионах подано более 50 заявок на проведение митингов протеста против повышения пенсионного возраста

Об этом сообщил президент профсоюзного объединения Конфедерация труда России и член СПЧ Борис Кравченко, — передает ТАСС.

Пока согласовано четыре заявки.

Кравченко добавил, что в ближайшее время КТР опубликует на своем сайте карту, где в реальном времени можно будет отслеживать подачу заявок на проведение митингов против пенсионной реформы и их согласование.

В семи городах России согласованы митинги против повышения пенсионного возраста. В крупных городах акции будут проводиться регулярно. Об этом на своем YouTube-канале сказал политик Алексей Навальный.

Чиновники должны понять, что если они поддержат увеличение пенсионного возраста, за них перестанут голосовать, добавил Алексей Навальный.

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы, заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко». Глава столичного департамента безопасности Владимир Черников заявил Интерфаксу, что такое решение принято из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Он сослался на президентский указ номер 202.

Между тем, указ не запрещает проведения публичных мероприятий в городах, где проходит чемпионат, но требует их согласования с органами власти.

Решение о запрете проводить в Москве митинги против повышения пенсионного возраста – предсказуемое действие со стороны московских властей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член либертарианской партии Михаил Светов.

Он подчеркнул, что запрет на проведение митинга противозаконен.