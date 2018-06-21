Счет пока не открыт в матче между Хорватией и Аргентиной на чемпионате мира по футболу
Игра проходит в Нижнем Новгороде.
Ранее сегодня футболисты сборной Франции со счетом 1:0 обыграли команду Перу, а сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1.
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Игра проходит в Нижнем Новгороде.
Ранее сегодня футболисты сборной Франции со счетом 1:0 обыграли команду Перу, а сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1.
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