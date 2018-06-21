Миллионный зритель посетил чемпионат мира по футболу в России
Это произошло на игре Дании и Австралии в Самаре, — сообщается на сайте FIFA.
По итогам 21 игры средняя посещаемость турнира составляет около 50 тысяч зрителей. Самым посещаемыми на чемпионате стали три матча на столичном стадионе «Лужники». На всех играх присутствовали 78 011 человек при полной загрузке арены. Зрительский антирекорд был установлен 15 июня в Екатеринбурге, где игру между сборными Египта и Уругвая посетили 27 015 зрителей.
Комментарии3
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riots 21 июня 2018 | 21:34
И кого благодарить за это уникальное достижение ?
Ведь это достижение ?
nelibermot19 21 июня 2018 | 22:01
riots: а почему ты у нас спрашиваешь, кастрюля? И вообще, у тебя война с Россией или где? Какой тебе в жопу футбол, если он в стране-агрессоре, ставящий целью прославление фюрера и рейха?
piterjanis 21 июня 2018 | 21:43
Это всё массовка из Мосфильма