Миллионный зритель посетил чемпионат мира по футболу в России

Это произошло на игре Дании и Австралии в Самаре, — сообщается на сайте FIFA.

По итогам 21 игры средняя посещаемость турнира составляет около 50 тысяч зрителей. Самым посещаемыми на чемпионате стали три матча на столичном стадионе «Лужники». На всех играх присутствовали 78 011 человек при полной загрузке арены. Зрительский антирекорд был установлен 15 июня в Екатеринбурге, где игру между сборными Египта и Уругвая посетили 27 015 зрителей.