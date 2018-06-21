Европарламент собирается ужесточить законы об авторском праве в интернете

Комитет по правовым вопросам одобрил поправки, которые, в частности, вводят обязательную фильтрацию контента при загрузке. Это значит, что сервисы вроде Ютьюб будут обязаны проверять, не нарушают ли авторские права материалы, которые размещают пользователи. Еще одна поправка требует платить владельцам новостных сайтов, если размещенный в интернете материал содержит ссылку на их контент. Многие представители IT-индустрии заявили, что этот закон может оказать негативное влияние на работу интернета, — сообщает «Радио Свобода».