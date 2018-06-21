С осужденными за убийство Бориса Немцова возобновили следственные действия
Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила адвокат правозащитного центра «Мемориал» Роза Магомедова. По ее словам, у Хамзата Бахаева взяли показания с помощью детектора лжи. Магомедова отмечает, что на фигурантов дела оказывается давление. Заур Дадаев, который был признан исполнителем убийства, рассказал адвокату, что ему показали бумаги из прокуратуры Иркутска о том, что его якобы вносят в список террористов. Однако, по словам Магомедовой, в списке террористов Росфинмониторинга Дадаев не числится. Адвокат напомнила, что по всем осужденным были поданы жалобы в ЕСПЧ, в том числе на условия содержания в СИЗО.
Комментарии3
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putin_itogy 21 июня 2018 | 21:37
Похоже Рамзана, путин будет убирать!
Обнаглевший, ставший Саудитским шейхом,
Рамзан давно изрядно мозолит глаз кремлёвскому Карлику,
начинает затмевать его рейтинг.
А это, святое, Рейтинг..
терпение кончилось.
Быть добру!
mc_murphy101 21 июня 2018 | 21:40
putin_itogy:
Армяшка, какой ты тупой и солёный.
nikolaitschi 21 июня 2018 | 22:09
Идут годы, не вянут цветы у народного мемориала. И вянуть не собираются! Почему-то думаю, что скоро к месту этой безвинной жертвы свадьбы начнут приносить цветы, а старики приводить внуков. Неспособность же назвать винвных все сильней смахивает на соучастие.