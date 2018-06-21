С осужденными за убийство Бориса Немцова возобновили следственные действия

Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила адвокат правозащитного центра «Мемориал» Роза Магомедова. По ее словам, у Хамзата Бахаева взяли показания с помощью детектора лжи. Магомедова отмечает, что на фигурантов дела оказывается давление. Заур Дадаев, который был признан исполнителем убийства, рассказал адвокату, что ему показали бумаги из прокуратуры Иркутска о том, что его якобы вносят в список террористов. Однако, по словам Магомедовой, в списке террористов Росфинмониторинга Дадаев не числится. Адвокат напомнила, что по всем осужденным были поданы жалобы в ЕСПЧ, в том числе на условия содержания в СИЗО.