Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России в июле...

Об этом сообщает агентство Блумберг. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил сегодня, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву на следующей неделе. Интерфакс, ссылаясь на информированные источники в Вашингтоне, передает, что Болтон едет в Москву для подготовки встречи Путина и Трампа, а газета «Вашингтон Пост» пишет, что встреча может произойти после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.