Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России в июле
Об этом сообщает агентство Блумберг. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил сегодня, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву на следующей неделе. Интерфакс, ссылаясь на информированные источники в Вашингтоне, передает, что Болтон едет в Москву для подготовки встречи Путина и Трампа, а газета «Вашингтон Пост» пишет, что встреча может произойти после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.
Комментарии11
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danko1 21 июня 2018 | 21:33
Может встретиться, а может- нет.
Но в любом случае, если встреча состоится, то только для того, чтобы Трамп смог отчитать вора и международного преступника Путина, о чем он уже заявлял.
mc_murphy101 21 июня 2018 | 21:37
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России в июле...
Приедет на финальный матч Россия - Аргентина, на трибуне будет сидеть рядом с В.Путиным и первый поздравит ВВП с победой россиян на ЧМ 2018, со счётом 5 : 0.
danko1 21 июня 2018 | 21:44
mc_murphy101: Расщедрился вор Пригожин.
Литра по 2 боярышника каждой портянке выдал.
mc_murphy101 21 июня 2018 | 21:51
danko1:
Каково это, такой русофобке как ты, жить в России? Ты ведь в России живёшь? Тебе не позавидуешь, пани Даунко.
danko1 21 июня 2018 | 22:01
mc_murphy101: Дебил, настоящими патриотами в нормальных странах считаются те, кто защищает свою страну от власти. Даже в их это Конституции прописано.
Портянки, защищающие тех, кто грабит Россию, реальных бандитов и преступников, сами не только настоящими русофобами, ненавидящих Россию и россиян являются, но и преступниками, которых благодаря их безумию, используют бандиты во власти.
Закономерно, что организовал эту мерзкую контору вор с реальными уголовными сроками Пригожин,
mc_murphy101 21 июня 2018 | 22:07
danko1:
В тех странах, в чьих Конституциях написано защищать свои страны от власти, принято в ущерб своей стране и своему народу "работать" в интересах США и стран НАТО? Принято местным жидоарийским фюрерам, проходить курсы "лидеров цветных революций" в Йельском университете?
shlevet 21 июня 2018 | 21:47
danko1: //...отчитать вора и международного преступника Путина,...//
Наверняка это "отчитывание вора и международного преступника" начнется и кончится рукопожатием =)):-)
good_night 21 июня 2018 | 22:03
danko1:
Галя, сходи к врачу,
На анализ сдай мочу
Пусть таблетки для ума выпишет тебе врач
А то несёшь здесь всякий срач!
putin_itogy 21 июня 2018 | 21:39
Как на Лысой горе Чертов камень лежит,
Из-под камня того Ведьма-речка бежит.
Пусть прозрачна на вид в Ведьме-речке вода,
Пить не надо ее никому никогда.
В жару и в стужу жгучую, чтоб не было беды,
Hе пей ни в коем случае ты ведьминой воды.
Hе зря от солнца спрятана в крапиву и репей,
И ты ее, Трамп, проклятую не пей, не пей, не пей.
Птицы там не поют, не растут тростники,
Лишь козлы по весне пьют из Ведьмы-реки.
Прибегают козлы на ее берега,
Чтоб быстрей у козлов отрастали рога.
В жару и в стужу жгучую, чтоб не было беды,
Hе пей ни в коем случае ты ведьминой воды.
Hе зря от солнца спрятана в крапиву и репей,
И ты ее, Трамп, проклятую не пей, не пей, не пей.
Кто из Ведьмы-реки той водицы отпил,
Позабудет навек тех, что раньше любил.
И опять прибежит на кривой бережок,
И с улыбкой козлы скажут: "Здравствуй, дружок!"....))
i_c_e 21 июня 2018 | 21:59
Песков совсем уже мышей не ловит, на следующие 6 лет успокоившись. Надо добавлять: «Встреча произойдёт по инициативе другой стороны».
peresvet73 21 июня 2018 | 22:04
Сдаст Путин "Новороссию", "Русский мирЪ", отдаст Донбасс на растерзание укро-фашистов!