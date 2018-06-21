В Казани не пустили на матч Чемпионата мира иранскую активисту Марьям Кашкай

Игра проходила между сборными Испании и Ирана. Кашкай принесла баннер в поддержку иранских женщин, которых на родине не пускают на стадионы. Активистка показала охране разрешение на баннер, однако ее все равно задержали, обыскали. Два часа она провела в подтрибунном помещении. Баннер ей так и не вернули, — сообщает «МБХ Медиа».

В ФИФА заявили, что уже разбираются с этой ситуацией. Там отметили, что баннеры в поддержку иранских женщин разрешены на матчах чемпионата и уже были продемонстрированы в Санкт-Петербурге во время игры между сборными Ирана и Марокко. Баннеры считаются социальным обращением, а не политическим лозунгом, — отметили в ФИФА.