В Казани не пустили на матч Чемпионата мира иранскую активисту Марьям Кашкай
Игра проходила между сборными Испании и Ирана. Кашкай принесла баннер в поддержку иранских женщин, которых на родине не пускают на стадионы. Активистка показала охране разрешение на баннер, однако ее все равно задержали, обыскали. Два часа она провела в подтрибунном помещении. Баннер ей так и не вернули, — сообщает «МБХ Медиа».
В ФИФА заявили, что уже разбираются с этой ситуацией. Там отметили, что баннеры в поддержку иранских женщин разрешены на матчах чемпионата и уже были продемонстрированы в Санкт-Петербурге во время игры между сборными Ирана и Марокко. Баннеры считаются социальным обращением, а не политическим лозунгом, — отметили в ФИФА.
Комментарии4
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post_v 21 июня 2018 | 21:10
присудят активистке возмещение морального и материального вреда
а власти готовы расплачиваться деньгами из казны (то есть налогами обычных граждан) за действия каких-то козлов, которые не знают законы, или тупо выполняют устные идиотские приказы других козлов…
tuman13 21 июня 2018 | 21:18
Да, да, да... Свободу женщинам.... Свободу геям... Свободу правозащитникам... Кому еще свободу на футболе? Или плакаты, или футбол. Выбирайте.
pavelmistery 21 июня 2018 | 21:31
tuman13: Плакаты и футбол, разделять не надо. Права человека должны быть на первом месте
yuriykyvich 21 июня 2018 | 21:55
Странная женщина эта иранская правозащитнца. Приехала в мусльманскую республику и хочет еще баннер развернуть, подрывающий основы Ислама...