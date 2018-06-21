Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов выступает против пенсионной реформы
В то же время он призывает не решать этот вопрос на митингах. Прежде, чем увеличивать пенсионный возраст, нужно разобраться с накопительной частью пенсии, которая была частично разворована негосударственными пенсионными фондами, частично заморожена правительством, — считает Титов. По его мнению, за старшее поколение, работавшее в основном при СССР, должно взять на себя ответственность государство. Что касается акций протеста, то если процесс станет неуправляемым, об экономическом росте можно будет забыть, — заявил Титов.
Комментарии3
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sasass 21 июня 2018 | 21:30
Чувствует , что пенсионная реформа на на комедийное кино похоже...
tchapaev 21 июня 2018 | 21:48
А где этот назначенный клоун увидел реформы ?
Идет обычное обнищание населения страны, денег нет, но вы там держитесь ....
Все ушло в офшоры и на поддержку кремлевским жуликам....
rusof_ob 21 июня 2018 | 22:00
Об экономическом росте можно было забыть уже в 2012, когда из конституции сделали отрывной календарь и повесили его в туалете.