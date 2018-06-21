Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов выступает против пенсионной реформы

В то же время он призывает не решать этот вопрос на митингах. Прежде, чем увеличивать пенсионный возраст, нужно разобраться с накопительной частью пенсии, которая была частично разворована негосударственными пенсионными фондами, частично заморожена правительством, — считает Титов. По его мнению, за старшее поколение, работавшее в основном при СССР, должно взять на себя ответственность государство. Что касается акций протеста, то если процесс станет неуправляемым, об экономическом росте можно будет забыть, — заявил Титов.