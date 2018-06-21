Следствие отклонило все ходатайства защиты главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева
Как сообщает сайт «Кавказ.Реалии», решение было вынесено еще 4-го июня, однако Титиев и его адвокаты были уведомлены об этом только сейчас. Одно из отклоненных ходатайств касается свидетеля обвинения, который не смог узнать Титиева во время опознания. Также этот человек был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков.
Напомним, Титиева обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olenenok_zed 21 июня 2018 | 21:11
путинский беспредел.
tks 21 июня 2018 | 21:26
Эрзац-фашизм в действии.
ly4_sveta 21 июня 2018 | 21:29
Путинско-кадыровский режим во всей своей
,,красе". Ворье и бандиты правят бал...
Судьи, прокуроры и прочая челядь у них на
побегушках. Все хотят жить, кушать хотят, за
детей боятся, за родственников переживают.