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21:01, 21 июня 2018

Следствие отклонило все ходатайства защиты главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева

Как сообщает сайт «Кавказ.Реалии», решение было вынесено еще 4-го июня, однако Титиев и его адвокаты были уведомлены об этом только сейчас. Одно из отклоненных ходатайств касается свидетеля обвинения, который не смог узнать Титиева во время опознания. Также этот человек был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

Напомним, Титиева обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.

Комментарии

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olenenok_zed 21 июня 2018 | 21:11

путинский беспредел.

tks 21 июня 2018 | 21:26

Эрзац-фашизм в действии.

ly4_sveta 21 июня 2018 | 21:29

Путинско-кадыровский режим во всей своей
,,красе". Ворье и бандиты правят бал...
Судьи, прокуроры и прочая челядь у них на
побегушках. Все хотят жить, кушать хотят, за
детей боятся, за родственников переживают.

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