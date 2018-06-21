Связи крупных российских чиновников с солнцевской ОПГ обнаружило издание «Инсайдер»

В его распоряжении оказалась фотография лидеров группировки в приватной обстановке с депутатами Госдумы генералом Владимиром Шамановым и тренером «Локомотива» Юрием Семиным. На фото Сергей Михайлов по кличке Михась и Виктор Аверин по кличке Авера вместе с депутатом и тренером отмечают какое-то событие в ресторане одной из гостиниц в центре Москвы.



Фотографии являются частью уголовного дела солнцевской ОПГ, которое расследуется в Испании. Прошлой осенью в Марбелье были арестованы 11 человек. В мобильном телефоне одного из задержанных были найдены эти фотографии. Шаманов и Семин отказались от комментариев, — сообщает «Инсайдер».