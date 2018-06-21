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21:00, 21 июня 2018

Связи крупных российских чиновников с солнцевской ОПГ обнаружило издание «Инсайдер»

В его распоряжении оказалась фотография лидеров группировки в приватной обстановке с депутатами Госдумы генералом Владимиром Шамановым и тренером «Локомотива» Юрием Семиным. На фото Сергей Михайлов по кличке Михась и Виктор Аверин по кличке Авера вместе с депутатом и тренером отмечают какое-то событие в ресторане одной из гостиниц в центре Москвы.

Фотографии являются частью уголовного дела солнцевской ОПГ, которое расследуется в Испании. Прошлой осенью в Марбелье были арестованы 11 человек. В мобильном телефоне одного из задержанных были найдены эти фотографии. Шаманов и Семин отказались от комментариев, — сообщает «Инсайдер».

Комментарии

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ura_123 21 июня 2018 | 21:03

Ха-ха-ха,снова онгличанка гадить и Обама))))

danko1 21 июня 2018 | 21:30

ura_123: Когда питерская ОПГ, вышедшая из тамбовской и малышевской, захватила в России всю власть и все природные богатства, а лидер их Петров, основатель кооператива Озеро, разыскиваемый интерполом, не скрываясь живет во дворце в центре Питера, крышуемый подельником Путиным, то ничего не удивляет.
Крестный отец мафии Путин узурпировал власть и после того, как ураганили они в Питере, сделав его бандитским, теперь бандитской сделали всю Россию, превратив её в сплошную Кущевку.

banyi1 21 июня 2018 | 21:04

Ой, ой, ой))) Давайте предоставим фотки всех артистов, политиков и т.д - ныне, кстати, либералов, которые в обнимку с Ворами в законе)))

sparky 21 июня 2018 | 21:10

banyi1: Давайте предоставьте.

putn_pnh 21 июня 2018 | 21:11

banyi1: Давайте. Ну?

novyrusich 21 июня 2018 | 21:21

banyi1: К сожалению это не единственное дело о российских преступнывх группировках, которое слушается в судах Испании.
Эти гады и по Тамбовской ОПГ дело звавели и до суда довели.

А там в качестве назначенных бандитасми чинов фигурирую многиек важные люди.
Например Бастрыкин.
Хорошая есть статья "Праздник в кишлаке" Начинается она так.

В начале 2011 г. в пресс-службу Кремля от «Новой газеты» поступил вопрос: а был ли г-н Путин в бытность его вице-мэром Петербурга знаком с некими Ильей Трабером и Дмитрием Скигиным? Вопрос возник в связи с подготовкой одной из публикаций в газете про питерские дела 90-х гг.

Был знаком или нет? — Простой вопрос, предполагающий простой ответ: «Да, знаком». Или «Нет, не знаком». Пресс-секретарь Песков ответил неожиданно витиевато:

«Дмитрий Скигин и Илья Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга по тем или иным вопросам».




То есть знаком, но вроде как официально. Работали ребята над проектом чего-то там в порту и «обращались по тем или иным вопросам». Интересно по каким? Ведь Илья Ильич Трабер – это авторитет тамбовской ОПГ по кличке «Антиквар». Он известен также как «ночной комендант» российских портов на Балтике (Петербурга, Выборга, Приморска).

Балтика – окно в Европу, а в окне – Трабер. И он там уже лет 20.


Сегодня авторитет Трабер живет в собственном поместье на территории Невского лесопарка под Петербургом и прекрасно себя чувствует. Единственное неудобство – он в розыске Интерпола по делу «русской мафии» в Испании (он там тоже активно поучаствовал). Однако пока Путин у власти, выдача Траберу не грозит, как вы понимаете.

Деловым партнером г-на Трабера-Антиквара с начала 1990-х гг. был Дмитрий Эдуардович Скигин – финансист тамбовской ОПГ и держатель её общака в Европе в течение многих лет.

tks 21 июня 2018 | 21:33

novyrusich: Кстати, а куда делся некто Кум?

danko1 21 июня 2018 | 21:41

tks: Как говорил один из бывших членов клуба дзюдо недавно, что половина членов клуба погибла в бандитских разборках в 90-х.
Оставшиеся, к сожалению, бандиты переехали во главе с Путиным в Москву.

novyrusich 21 июня 2018 | 21:50

tks: Владимир Барсуков (Кумарин) отбывает срок назначенный. И совершенно откровенно заявляет, что с Путиным не знаком. Так видел мельком раз несколько. Поэтому фото могут быть, но они недостоверны.

danko1 21 июня 2018 | 21:53

novyrusich: То, что Кумарин врет, сомнений не вызывает.
Факты об обратном свидетельствуют.
А вот то, что гэбэшник Путин не афишировал особо преступные связи и не "светился" на фото, закономерно.

novyrusich 21 июня 2018 | 22:10

danko1: В интервью «Открытой России» Владимир Кумарин утверждает, что не был знаком с Владимиром Путиным и никогда не занимался охраной кооператива «Озеро». Так ли это?

— Мне кажется, Кумарин был знаком с Путиным. Прямых формальных доказательств этому нет, однако есть косвенные доказательства. Это история компании SPAG (St Petersburg Immobilien und Beteilgungen Aktien Gesellshaft. — Открытая Россия). До самого дня своей инаугурации в 2000 году в качестве президента России Путин был советником SPAG. И пусть никого не обманывает название «советник без оплаты». Он не только подписывал учредительные документы так называемых «дочерних предприятий» SPAG в Петербурге, но и, например, доверенности на управление пакетами акций SPAG. Есть документы, подтверждающие это.

danko1 21 июня 2018 | 21:37

novyrusich: Там не только Бастрыкин засветился, но и Зубков с Сердюковым и еще множество высокопоставленных бандитов. Даже Путин упоминается.
Власть бандитов и убийц в России.

babich174 21 июня 2018 | 21:22

banyi1: Ми не против...

dorin1987 21 июня 2018 | 21:52

banyi1: Все заждались вашего представления...

ura_123 21 июня 2018 | 21:58

banyi1: Это ты типа как про Кобзона,про либерала Кабзона?

(комментарий скрыт)

sim202_ 21 июня 2018 | 21:04


Социально-близкие, чо...

neprostotak 21 июня 2018 | 21:05

На фоне сегодняшних преступлений фашистского режима кремля, все старые фотографии Озёрских с Солнцевскими кажутся детскими забавами в песочнице.

putn_pnh 21 июня 2018 | 21:12



Пригодятся им еще эти фотки. В лагере.


tks 21 июня 2018 | 21:35

putn_pnh: В каком - пионерском?

sprav77 21 июня 2018 | 21:13

Заграница знает больше про наших начальников. Там они хранят наворованное.

boocher 21 июня 2018 | 21:18

Если кого новость удивила,отпишитесь!))

nikolaitschi 21 июня 2018 | 21:18

А почему бы русскому генералу не выпить с порядочными людьми, не все же черт знает с кем якшаться.

ly4_sveta 21 июня 2018 | 21:23

Враньё... ))) Опять наших чиновников-патриотов,
воров-государственников обливают грязью,
клевещут на них и унижают в глазах народа всякие-
разные инсайдеры. Но наш народ этим не возьмёшь,
не проймёшь и на мякине не проведёшь. А, уж, если
в защиту выступит сам Путин - все разъяснит, втолкует,
разжует и в рот положит, то даже дурак проглотит.

sergo_25_26 21 июня 2018 | 21:25

так они еще все петушки к тому же двуголовковые.

dedctolet 21 июня 2018 | 21:27

Ничего удивительного.Есть и покрупней чиновники,которые водят шашни с ворами,есть и фото, до только они мало кого интересуют.Пока не интересуют.Как только последует команда "Фас"порвут на клочки,и мгновенно перекрасятся в нужный цвет.История знает такие примеры.

tks 21 июня 2018 | 21:31

Следы прошлого обязательно настигнут погань.

rook76 21 июня 2018 | 21:31

А чему удивляться? Что бандит что депутат, слова синонимы.

tchapaev 21 июня 2018 | 21:35

А где гарант ?
Как же без главаря общак делили ?

putin_itogy 21 июня 2018 | 21:42

Свои ребята.
посидели пацаны, ну что тут такого..

sasass 21 июня 2018 | 21:52

В России все сплетено в единый воровской кнут для стегания народа...)))

shlevet 21 июня 2018 | 21:54

//...фото преступников с честными людьми...//
Интересно, это "залет" или нет?
Интересно, есть ли у А.Навального фото с братом?

kunst54 21 июня 2018 | 22:01

Удивили, кто бы мог ожидать, ай-ай-ай! Можно подумать, генералы с поэтами и литературоведами дружат.

salut__521 21 июня 2018 | 22:07

Смутно подозреваю, что Шаманов приторговывал в чеченскую кампанию своими солдатиками и их органами, а без бандосов в говняшке ну какой бизнес - срам один...

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