Роструд из-за сильной жары в Москве рекомендовал сократить в эту пятницу рабочий день
По прогнозам синоптикам завтра ожидается до 31-го градуса. В ведомстве напомнили, что при повышении температуры в рабочем помещении время пребывания людей на рабочих местах ограничивается санитарными нормативами.
Комментарии2
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vasyakirin 21 июня 2018 | 20:35
меня прет, под крышей с кондером сократить, а на стройке на раскаленном железе и в поле под солнцем продлить!!!
lager23 21 июня 2018 | 20:57
Почему только в Москве? Зачем врать, скажите ЧМ первичен, а население Москвы вторично, оно только мешает проведению мундиаля...