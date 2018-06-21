Жене премьер-министра Израиля официально предъявлено обвинение в мошенничестве и нецелевом расходовании средств
Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально предъявлено обвинение в мошенничестве и нецелевом расходовании средств. По данным следствия, Сара Нетаньяху в течение 3-х лет заказывала в резиденцию премьер-министра еду из ресторанов на общую сумму 96 тысяч долларов. Таким образом она нарушила правило, запрещающее резиденции одновременно тратить деньги на повара и на заказ еды. Чтобы скрыть нарушения, Нетаньяху распорядилась оформить повара как рабочего, — считает следствие. Адвокаты жены премьер-министра назвали эти обвинения абсурдными и заявили, что их подзащитная ничего не знала об этих правилах.
Напомним, в отношении самого премьер-министра сейчас ведется несколько расследований, связанных с подозрениями в коррупции и мошенничестве. Официальное обвинение ему пока не предъявлено.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ematveev 21 июня 2018 | 20:35
На всякий случай попрошу уточнений: Израиль - он относится к "цивилизованному миру" или нет?
plantagenista 21 июня 2018 | 20:46
ematveev:Он положил на него.С прибором,понятно
novyrusich 21 июня 2018 | 20:49
ematveev: Это охренеть можно, жене премье5ра предъявляют обвинения ьчто она ьза4казывала для приемов ьв резиденции еду из ресторанов.
Причем делала это несколько лет и назаказывала на 98 тысяч долларов.
В Кремле столько тратят на один обед. А российские миллимардеры тратят на обед до миллиона долларов.
Только ьодуревшие леваки в Израиле могут предъявлять такие обвинения.
Очень им хочется зацепить Нетаниягу, но ничего другого накопать не смогли,
-----------
Сара Нетаниягу подозревалась и в других правонарушениях, однако они не вошли в текст обвинительного заключения.
-------------
В России эти обвинения могут вызвать только дикий смех. К тому же они и притянуты зауши и провалятся.
Ка4к провалились обвинения, что она присвоила деньги за сданныке пустые бутылки в сумме 100 долларов.
демократическим путем, т.е. на выборах, блеваки победить Нентаниягу не могут.
Пытаются хоть так.
Уже 15 лет под него копают. Сейчас еще и с этого бока зашли.
danko1 21 июня 2018 | 20:36
Ну у нас тогда не только Путин мошенник космического масштаба, но и большинство высокопоставленных чиновников.
Но для них, считающих бюджет своим кошельком, закон не писан.
Мафия рулит в России.
annacrimea 21 июня 2018 | 20:53
96 тысяч зеленых баксов за три года - да не смешите! Нет у нее ни размаха, ни душевной широты. То ли дело - домик для уточки...
ura_123 21 июня 2018 | 21:01
annacrimea: А золотой унитаз,купленный для каких то зауральских чиновников?
Ауди А-8 для сынка Рогозина за более чем 100000 евро?
И т.д.
Видимо в Израиле даже не слыхали о Басманном или Усть-Лабинским правосудии.
gwon 21 июня 2018 | 20:59
А нет ли тут антисемитизма?
len56 21 июня 2018 | 20:59
Для России это не масштаб!
Тут миллиардами ворочают,а юстиция на объедках с барского стола живёт...И ничего-божья роса...Но не пройтись по Израилю-без этого жизнь пресная.
juche 21 июня 2018 | 21:02
Везде воруют
novyrusich 21 июня 2018 | 21:11
juche: Но по-разному.
Да и в данном случае это нее воровство.
Она просто не очень доверяла повару резиденции и на важные обеды заказывала еду в хороших ресторанах. Вот и все, Еду эту в любом случае пришлось бы покупать. То есть лишние затраты только на приготовление.
Да и сумма 100 тысяч за десять лет, 25 долларов в день .... колоссальное воровство, но как-то не впечатляет.
Причем и это не доказано.
aallttoo 21 июня 2018 | 21:16
96 тысяч долларов ...
Ну прям как дети малые. Без уточки
chimp2013 21 июня 2018 | 21:22
На этом примере хорошо виден результат внедрения арабов во все слои и уровни власти Израиля. Они выбрали беспроигрышный способ, используя израильскую демократию для смещения еврейской элиты и захвата власти изнутри мирным, демократическим путем.