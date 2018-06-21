Жене премьер-министра Израиля официально предъявлено обвинение в мошенничестве и нецелевом расходовании средств

Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально предъявлено обвинение в мошенничестве и нецелевом расходовании средств. По данным следствия, Сара Нетаньяху в течение 3-х лет заказывала в резиденцию премьер-министра еду из ресторанов на общую сумму 96 тысяч долларов. Таким образом она нарушила правило, запрещающее резиденции одновременно тратить деньги на повара и на заказ еды. Чтобы скрыть нарушения, Нетаньяху распорядилась оформить повара как рабочего, — считает следствие. Адвокаты жены премьер-министра назвали эти обвинения абсурдными и заявили, что их подзащитная ничего не знала об этих правилах.



Напомним, в отношении самого премьер-министра сейчас ведется несколько расследований, связанных с подозрениями в коррупции и мошенничестве. Официальное обвинение ему пока не предъявлено.