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20:31, 21 июня 2018

Сенцов, который продолжает голодовку уже 39-й день, находится в очень плохом состоянии

Олег Сенцов, который продолжает голодовку уже 39-й день, находится в очень плохом состоянии. Он потерял 13 килограммов. У него проблемы с сердцем и почками. Об этом журналисту NPR Люциану Киму сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который сегодня был у него в колонии. По словам Динзе, Сенцов очень слаб. Кроме прочего, он еще и простудился.
Ранее сегодня пресс-служба ФСИН заявила, что состояние Сенцова удовлетворительное, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее утверждала, что он даже поправился на два килограмма.

Комментарии

35

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kit07_12 21 июня 2018 | 20:33

Сдохни назло Путину! Слава Усраине! Сала Херою - но только посмертно!

kapitonovih_36 21 июня 2018 | 20:35

kit07_12: да фиг там...этот херой путина переживёт...а надо будет и маму свою продаст за шматок сала...каклы кого угодно продадут...

kit07_12 21 июня 2018 | 20:44

kapitonovih_36: А почему никто не пишет, в каком состоянии Савченко?
Два года назад все Эхо кушать не могло, когда Наденька голодала, кусок мацы в горло не лез, так все переживали...

danko_shwabra 21 июня 2018 | 20:48

kapitonovih_36: а гед бабка данко1 спец по Сенцову?

kit07_12 21 июня 2018 | 21:03

danko_shwabra: Когда похудеет еще на пяток килограмм, дайте ему в камеру вышиваночку. Он на ней повесится, когда совсем невмоготу станет.
Кажут, шо его пытают. Тюремщики ставят по ночам у его камеру мышеловку, з салом. И всю ночь он не может спать.
Утром они приходят проверяют, и если сала в мышеловке нету, смеются над ним.

vikwlad 21 июня 2018 | 21:24

1

vikwlad 21 июня 2018 | 21:28

vikwlad: "Москалькова ранее утверждала, что он даже поправился на два килограмма."
Значит соврала эта швабра. Никому нельзя верить из путинских холуёв. Они такие же лгуны, как и их хозяин.

book_publisher 21 июня 2018 | 21:00

"Сенцов, ... находится в очень плохом состоянии"
------------------
- Сказал журналист NPR, которому сказал адвокат, которому сказал - кто?

gordy 21 июня 2018 | 21:14

"Ранее сегодня пресс-служба ФСИН заявила, что состояние Сенцова удовлетворительное, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее утверждала, что он даже поправился на два килограмма."

Смерть всех рассудит?

dx555 21 июня 2018 | 21:31

kit07_12:

Савченко просит путина забрать ее обратно, российская тюрьма лучше чем бандеровские застенки.

dedctolet 21 июня 2018 | 21:08

kit07_12: Идиот.

kit07_12 21 июня 2018 | 21:15

dedctolet: Свободу Савченко! Фрии Надия!

Ну шо молчишь, жертва холокоста? Поддерживай давай. Ты за свободу Савченко ведь?


bencionchik 21 июня 2018 | 21:37

kit07_12: Уймись, группенфюрер, не нужно так упорно лезть в петлю кармы!

polsan 21 июня 2018 | 22:12

kit07_12: а зачем Вам лично надо, чтобы он умер от голода? Думаете, что станете счастливее?!

banyi1 21 июня 2018 | 20:35

Вот сейчас выскажусь против власти РФ! Покажите по ТВ Сенцова!!! Пусть все увидят и решат, голодает он или нет. А то всё это бла, бла, бла будет продолжаться 20 лет)

put__out 21 июня 2018 | 20:50

banyi1: Да воблоглазый имя Навального бояться произнести, а тут сразу наложет себе в руки с перепугу...

shlevet 21 июня 2018 | 20:53

banyi1: //...Пусть все увидят...//
Извините, но я против вашего предложения.
Рекламировать "Это" - неправильно, в моем понимании.
Вот когда освободиться (во всех пониманиях этого слова), тогда хоть взвешивайте его

banyi1 21 июня 2018 | 20:59

shlevet: Я просто хочу, что бы ЭТО в хохму , как с бабченко перешло)

bozk 21 июня 2018 | 20:35

Что то подозрительно у него вес скачет...

klink 21 июня 2018 | 20:40

Давление на нервы Путина.

shlevet 21 июня 2018 | 20:47

//...очень плохое состояние...удовлетворительное...//
Так все-таки, какое оно?
Я считаю, что если просто похудел на 13 кг., проблемы с сердцем и почками, то это удовлетворительное состояние.
Абсолютно здоровых сейчас вообще нет и у разных людей разные проблемы с внутренними органами и живут с этими проблемами иногда от рождения долгую жизнь до смерти.
А похудение сейчас даже модно и часто используется в различных шоу, так что если бы он не совершил того, что совершил, он мог бы стать узнаваемым в своих кругах и заработать себе денежку на жизнь.
Ну, а если он уже в коме, или под капельницей, или не может самостоятельно передвигаться, тогда действительно его состояние плохое.
Но об этом мы с Вами в этой статье ничего не видим

dx555 21 июня 2018 | 20:49

Надо ввести в законодательство статью на основании которой
всех кто поддерживает осужденных террористов привлекать
к уголовной ответственности. Уголовное дело сенцова содержит
все доказательства его преступной деятельности. Голодовка ни что
иное как симуляция. Если бы он голодал то через пять дней справляли бы
40 дней его кончины.

matsuvi 21 июня 2018 | 21:03

dx555: Что-то много сволочи набежало.

dx555 21 июня 2018 | 21:27

matsuvi:
Тут только одни бандеровцы других нет.
Я случайно оказался. Благодарю за комплимент.

aallttoo 21 июня 2018 | 21:41

matsuvi: .......Что-то много сволочи набежало......Верный признак правдивой информации

eduard53 21 июня 2018 | 20:55

Самозванцу надо бы знать, как легко проходит мирская слава, даже когда она реально была ... А то ведь, сегодня наёмные шестёрки поют тебе осанну, противники зовут кабысдохом, а завтра и те и другие вместе облегчённо вздохнут: "Ну, наконец-то ..."

gwon 21 июня 2018 | 20:57

Да уж скорее бы он преставился. Уж больно долго мучается.

nalivayko 21 июня 2018 | 21:21

gwon: Это Вы о Путине?

lion64__2 21 июня 2018 | 21:01

Этот террорист по кличке "режиссер" намеревался взрывы устроить, людей убить. Ежели бы это у бандита получилось, то свидомые и либерасты бурно радовались. Не вышло, сидите в выгребной яме, свидомые и либерасты, хрукайте и каркайте. А террорист будет срок отбывать. Так правильно.

ndezhin 21 июня 2018 | 21:03

Если это правда, тогда Москалькову придётся на кол сажать.

sim 21 июня 2018 | 21:12

Лахтинские кремлеботы налетели. Значит, тема активно отрабатывается, команда поступила от пригожинских кураторов. Мусорская москалькова тоже выпендрилась.
Пыне бобо эта тема. Значт, все верно делает Сенцов, хотя и ценой собственной жизни.

sergo_25_26 21 июня 2018 | 21:22

АХ ленинград ленинград - сколько же ты породил уродов человекоподобных. Настоящая кунсткамера пригожинская на эхе.

tks 21 июня 2018 | 21:29

Эрзац-фашизм в действии.

tuman13 21 июня 2018 | 21:33

Ну у адвоката даже Чекатило будет белый, пушистый, и с нимбом на голове. А то, что группа Синцова УЖЕ СОВЕРШИЛА два терракта нашим либералам пофигу. Ведь они в Крым из приципа не ездят, и планируемые терракты им до Юпитера - если там и погибнут, так это быдло, пропутинцы, ватники. Вполне допустимые потери. А для наших неполживых Синцов есть "Сала хероям" и борцун против политики Путина.

yuriykyvich 21 июня 2018 | 21:58

Это же какой сволочью надо быть, какой законченной циничной мразью что бы делать подобные заявляния - Сенцов после месяца голодовки поправился на 2 килограмма?!?

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