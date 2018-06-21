Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы, заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко». Глава столичного департамента безопасности Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что такое решение принято из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Он сослался на президентский указ номер 202.

Между тем, указ не запрещает проведения публичных мероприятий в городах, где проходит чемпионат, но требует их согласования с органами власти.

В семи российских городах согласовали сторонникам Навального акции протеста против повышения пенсионного возраста, но предложили проводить их на альтернативных площадках. В Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке сторонникам Навального отказали без предложения альтернатив.