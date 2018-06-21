Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы, заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко». Глава столичного департамента безопасности Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что такое решение принято из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Он сослался на президентский указ номер 202.
Между тем, указ не запрещает проведения публичных мероприятий в городах, где проходит чемпионат, но требует их согласования с органами власти.
В семи российских городах согласовали сторонникам Навального акции протеста против повышения пенсионного возраста, но предложили проводить их на альтернативных площадках. В Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке сторонникам Навального отказали без предложения альтернатив.
Комментарии14
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novyrusich 21 июня 2018 | 20:37
А для чего выбрали время объявления об увеличении возраста выхода на пенсию во время ЧМ?
Именно для того, чтобы сразу подавить всякие протесты.
А Путин-то про это ничего не знает, он не в курсе что правительство придумало такую подлянку для населения России..
Письков это сразу сказал.
Кто бы рассказал Путину про эту подлянку правительства. Но некому. Не пускают ходоков.
bozk 21 июня 2018 | 20:43
novyrusich: да, ситуация опасная. Наверное после ЧМ Медвед освободит кресло.
pro_hanov 21 июня 2018 | 20:48
bozk: "Наверное после ЧМ Медвед освободит кресло"
Скорее миллионы пенсионеров вымрут и освободят бюджет от нагрузки, чем верный соратник Вождя - надёжная прокладка - освободит своё нагретое кресло.
ivanov356 21 июня 2018 | 20:52
bozk: "Наверное после ЧМ Медвед освободит кресло"
Ну вот и выспится, протрезвеет. Всем хорошо будет.
rampa 21 июня 2018 | 20:43
пока не будет Закона о наказании за незаконный отказ на проведение митинга, так все и будет продолжаться.
morganafata 21 июня 2018 | 21:22
rampa: rampa: Есть глава 19 УК РФ предусматривающая ответственность за нарушение наших Конституционных прав.
proxozhij 21 июня 2018 | 20:45
Вилы в Москве можно купить?
ivanov356 21 июня 2018 | 20:49
Наоборот сейчас проводить удобнее. Гости увидят, как у нас всё цивилизованно; детей и пожилых не бьют, нет всяких бандитских формирований, типа "кизяки" и нодовцы, омоновцы худые, стройные, улыбчивые
semper_fidelis 21 июня 2018 | 20:49
Народ, а вы знаете, что Навальный вплоть до января 2018-го был ЗА повышение возраста выхода на пенсию?
lazich 21 июня 2018 | 20:53
semper_fidelis: А Путин был против.
lazich 21 июня 2018 | 20:49
В жопу мундиаль - не до него!
wasielna 21 июня 2018 | 20:50
Митинги и демонстрации должны быть приурочены к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
А не на время отпусков и игр в мячик.
sasass 21 июня 2018 | 21:35
Народ может не простить пенсионное надругательство над ним - нищий народ не готов к таким безмозглым реформам...
trans 21 июня 2018 | 22:04
И не сами ли мы своим равнодушием, своей трусостью, порождаем ту наглую, презрительную, циничную ухмылку властьимущих, с которой те взирают на народ как на бессловесный, покорный скот? !