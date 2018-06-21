Медведев освободил от должности первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова
Премьер-министр Медведев освободил от должности первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова. В документе, который подписал премьер, отмечается, что Аристархов уволен по его собственной просьбе.
Владимир Аристархов был назначен первым замминистра культуры в 2013-м году и запомнился рядом резонансных заявлений. Он обвинял организаторов выставки Джока Стерджеса в нарушении нравственных норм и предупреждал об антироссийских провокациях на Венецианской биеннале.
Комментарии2
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ajsenev 21 июня 2018 | 20:07
Кто же теперь возглавит мракобесие в Минкульте?
rusof_ob 21 июня 2018 | 20:14
Видимо, на вопрос: "Это прачечная?", не сдержался.