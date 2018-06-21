Премьер-министр Медведев освободил от должности первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова. В документе, который подписал премьер, отмечается, что Аристархов уволен по его собственной просьбе.

Владимир Аристархов был назначен первым замминистра культуры в 2013-м году и запомнился рядом резонансных заявлений. Он обвинял организаторов выставки Джока Стерджеса в нарушении нравственных норм и предупреждал об антироссийских провокациях на Венецианской биеннале.