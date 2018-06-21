Следствие отклонило все ходатайства защиты главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева
Как сообщает сайт «Кавказ.Реалии», решение было вынесено еще 4-го июня, однако Титиев и его адвокаты были уведомлены об этом только сейчас. Одно из отклоненных ходатайств касается свидетеля обвинения, который не смог узнать Титиева во время опознания. Также этот человек был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков.
Напомним, Титиева обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.
Комментарии2
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huyt 21 июня 2018 | 20:04
В " совке " 58-я статья была, а сейчас 282 и 228. Но смысл всего этого один-борьба с теми, кто имеет альтернативную точку зрения. Такое бывает только в тоталитарных странах .
srk2658lu 21 июня 2018 | 20:06
Следствие-то чеченское, то есть кадыровское.
Значит, выполняет его указание.
Закон тут ни при чём.
Топят!