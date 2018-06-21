Следствие отклонило все ходатайства защиты главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева

Как сообщает сайт «Кавказ.Реалии», решение было вынесено еще 4-го июня, однако Титиев и его адвокаты были уведомлены об этом только сейчас. Одно из отклоненных ходатайств касается свидетеля обвинения, который не смог узнать Титиева во время опознания. Также этот человек был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

Напомним, Титиева обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.