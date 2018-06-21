Украинский режиссер Олег Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку, которая продолжается уже 39-й день. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, режиссер попросил передать суду большой привет и напомнил, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет. Динзе также рассказал, что, по свидетельству врачей колонии, у Сенцова в ближайшее время может наступить кризис. Он потерял 13 килограммов. У него проблемы с сердцем и почками, передает ТАСС.