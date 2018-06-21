Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку, которая продолжается уже 39-й день
Украинский режиссер Олег Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку, которая продолжается уже 39-й день. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, режиссер попросил передать суду большой привет и напомнил, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет. Динзе также рассказал, что, по свидетельству врачей колонии, у Сенцова в ближайшее время может наступить кризис. Он потерял 13 килограммов. У него проблемы с сердцем и почками, передает ТАСС.
Комментарии25
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r88w556xl4 21 июня 2018 | 20:02
39-й день
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Интересно, на сколько поправился голодающий за это время?
ukrop33 21 июня 2018 | 20:05
r88w556xl4: голодает с бульонами и немецкими врачами
danko_shwabra 21 июня 2018 | 20:09
ukrop33: полетит героем не родину.
mc_murphy101 21 июня 2018 | 20:14
Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку, которая продолжается уже 39-й день...
Попробуйте ему деньги дать. За 100 евро, хохол мать родную продаст.
r88w556xl4 21 июня 2018 | 20:05
отклонил предложение ЕСПЧ
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Нехорошо не прислушиваться к представителям хозяев, когда те обеспокоены, что прибавка в весе будет явно заметна и не пойдёт на пользу имиджу преступника в глазах неравнодушных и думающих.
kit07_12 21 июня 2018 | 20:05
r88w556xl4: Сдохни, Сенцов! Назло Путину сдохни! Вся Усраина будет тебя Славагеройствовать…. Посмертно....
varangian2011 21 июня 2018 | 20:25
kit07_12: Хохол на смерть никогда не пойдет. Не из того теста они слеплены. Шантажировать они могут, предавать близких за посул материальных благ они могут еще лучше, а идти на смерть - это точно не про хохла.
danko1 21 июня 2018 | 20:07
Сволочь Путин последняя.
Вернул политзаключенных, когда думали, что со смертью Марченко их в России уже никогда не будет.
Отольется этому вору наглому и подлецу, узурпировавшему власть, за все его преступления.
danko_shwabra 21 июня 2018 | 20:12
danko1: старая квочка политзаключенная а ты первая! Свободу данко1 и Савченко!
danko_shwabra 21 июня 2018 | 20:14
danko1: бабка а тебе отсосётся.
ramun 21 июня 2018 | 20:23
r88w556xl4: А ты попробуй, узнаешь.
novyrusich 21 июня 2018 | 20:26
r88w556xl4: ГОЛУБОК, ТЫ ОСВОБОЖДАЙ РОТ, КОГДА ЧИТАЕШЬ ТО ЕСТЬ ЧИТАЙ ЧЛЕНО РАЗДЕЛЬНО.
А два дела сразу делать, сосать и читать, у тебя не получается.
Ведь в тексте сказано:
Он потерял 13 килограммов. У него проблемы с сердцем и почками, передает ТАСС.
А ты все сосешь и сосешь. Отвлекись.
ukrodupa404 21 июня 2018 | 20:03
Как можно говорить, что украинцы — не братский нам народ? Ведь они хорошо знают от своих СМИ (а те никогда не врут!), что в России голод, разруха, экономика на грани краха, а всё равно едут сюда. Миллионами. Зачем? Да чтобы разделить с нами невзгоды, лишения и мытарства. Причем совершенно бескорыстно.
huyt 21 июня 2018 | 20:07
ukrodupa404: Смотрю, у пригожинских сейчас смена усиленная.да и троллей новых набрали, которые тут пишут. Некоторые зарегистрировались на этом сайте всего пару дней тому назад.
ukrodupa404 21 июня 2018 | 20:11
huyt: Какой вы глупенький ,это моя уже .....цатая реинкарнация ,я еще вдемченку здесь пацаном помню ( земля ему пухом ) ,да и тебя тоже помяну также, перед каким нибудь новичком ! Береги себя !)))
man_from_sobibor 21 июня 2018 | 20:24
huyt: он им свежие обьедки из столовой для прислуги обещал. Стараются изо всех сил..
algen1 21 июня 2018 | 20:05
Я очень хочу верить, что Олега Сенцова и других заключенных из Украины поменяют на граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины. Всех на всех.
glotov 21 июня 2018 | 20:14
algen1: Надеюсь, Бута с Ярошенко нам отдадут. Иначе как-то некрасиво и необъяснимо будет.
banyi1 21 июня 2018 | 20:06
Надоел уже сенцов! Вот когда 218 дней , как доктор Хандер поголодает, тогда посмотрим )
annacrimea 21 июня 2018 | 20:08
А что еще осталось Сенцову? Когда твою Родину оккупировали, а тебя бросили в тюрьму - не до шуток. А ребята из ЕСПЧ как всегда вялотекуще грозят Мордору пальчиком.
glotov 21 июня 2018 | 20:16
annacrimea: Поверю в его борьбу только в том случае , если доведет свою голодовку до логического летального исхода.
flyholander 21 июня 2018 | 20:09
действительно, верх цинизма ЕСПЧ - указание на приоритетность с 2014 года...европейский суд ну очень избирателен в своих приоритетах...Олегу - мужества и сил...ЕСПЧ-еспчево...путину-позор...
gregor 21 июня 2018 | 20:19
Прочитал комменты, убедился .... это русский мир .
shlevet 21 июня 2018 | 20:21
Любой человек может идти к своей цели абсолютно разными путями.
Кто-то добивается пересмотра дела апелляциями.
Кто-то пишет прошение о помилование.
Кто-то даже как из Шоушенка делает подкоп.
Сенцов избрал путь давление на общественность сквозь призму жалости на себя.
Но этот путь пробовали уже многие и ничего не добились.
Ничего этим путем не добьется и он.
Я знаю многие за него уже поручились, но вот вопрос хоть кто-нибудь из этих многих готов поменяться с ним местами?
evgeny_biolog 21 июня 2018 | 20:26
"У него проблемы с сердцем и почками"
и с подготовками терактов ...