Роструд из-за сильной жары в Москве рекомендовал сократить в эту пятницу рабочий день
По прогнозам синоптикам завтра ожидается до 31-го градуса. В ведомстве напомнили, что при повышении температуры в рабочем помещении время пребывания людей на рабочих местах ограничивается санитарными нормативами.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
croaker 21 июня 2018 | 19:59
Многочисленным московским бездельникам сократить рабочий день можно запросто.
rusof_ob 21 июня 2018 | 19:59
Правильно, хоть и таких, но все-таки людей надо беречь, им еще работать до 65.
sasass 21 июня 2018 | 20:01
Надо создавать нормальную рабочую атмосферу , а не запрещать работать....
ura_123 21 июня 2018 | 20:24
А почему только в Москве,в Краснодаре или Владивостоке с Кёнигсбергом люди какие то не такие как масквачи?
i_c_e 21 июня 2018 | 20:26
ura_123: А Роструд в Москве находится. И дачи их тут рядом. Что им до Краснодара?