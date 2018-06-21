Франция ведет 1:0 в матче с командой Перу на Чемпионате мира по футболу
На 34-й минуте мяч забил Килиан Мбааппе.
Ранее сегодня вничью со счетом 1:1 сыграли сборные Дании и Австралии. В 21 час начнется матч между Аргентиной и Хорватией.
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На 34-й минуте мяч забил Килиан Мбааппе.
Ранее сегодня вничью со счетом 1:1 сыграли сборные Дании и Австралии. В 21 час начнется матч между Аргентиной и Хорватией.
Комментарии1
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lezhin 21 июня 2018 | 19:57
Россия опять в изоляции. 8-1 у нашей сборной и результаты всех остальных. Россия принимает участие в своем собственном чемпионате.