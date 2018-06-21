В Казани не пустили на матч Чемпионата мира иранскую активисту Марьям Кашка
Игра проходила между сборными Испании и Ирана. Кашкай принесла баннер в поддержку иранских женщин, которых на родине не пускают на стадионы. Активистка показала охране разрешение на баннер, однако ее все равно задержали, обыскали. Два часа она провела в подтрибунном помещении. Баннер ей так и не вернули, — сообщает «МБХ Медиа».
В ФИФА заявили, что уже разбираются с этой ситуацией. Там отметили, что баннеры в поддержку иранских женщин разрешены на матчах чемпионата и уже были продемонстрированы в Санкт-Петербурге во время игры между сборными Ирана и Марокко. Баннеры считаются социальным обращением, а не политическим лозунгом, — отметили в ФИФА.
Комментарии10
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huyt 21 июня 2018 | 19:34
А деньги за билет ей вернут? Ведь для иностранцев стоимость билета достигает 60-65 тысяч рублей за 1 матч( более 1000 долларов).
kit07_12 21 июня 2018 | 19:53
huyt: Ваще не дело использовать российские стадионы для политических лозунгов.
Это неправильно, что в Иране женщин на стадионы не пускают, но Россия тут не при чем.
Пришла футбол смотреть - смотри, а политику из этого устраивать... у нас своих навальных навалом, еще чужих не хватало
vasilevich58 21 июня 2018 | 19:59
Заставь путинских козлов Богу молиться они и лоб расшибут ( от тупости, лизоблюдства и бессовестности)!
novyrusich 21 июня 2018 | 20:21
kit07_12: кися, ты пидоракс или идиот,или ты пидорас-идиот?
ты отсасывал,когда новость читал, да?
Прочти еще раз,члено раздельно, вынь его из ротика:ъ
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В ФИФА заявили, что уже разбираются с этой ситуацией. Там отметили, что баннеры в поддержку иранских женщин разрешены на матчах чемпионата и уже были продемонстрированы в Санкт-Петербурге во время игры между сборными Ирана и Марокко. Баннеры считаются социальным обращением, а не политическим лозунгом, — отметили в ФИФА.
КИСЯ, В ФИФА заявили, что уже разбираются с этой ситуацией. Там отметили, что баннеры в поддержку иранских женщин разрешены на матчах чемпионата и уже были продемонстрированы в Санкт-Петербурге во время игры между сборными Ирана и Марокко. Баннеры считаются социальным обращением, а не политическим лозунгом, — отметили в ФИФА.
ВСОСАЛ? ТЕПЕРЬ УСВАИВАЙ.
croaker 21 июня 2018 | 19:57
Татары всегда жили по своим законам - законам Орды - и в прошлом, и теперь.
sasass 21 июня 2018 | 20:05
Сели в собственную лужу - рвение проявили ненужную...
nigelliri56 21 июня 2018 | 20:18
"...Эх, лапти, да лапти, да лапти мои..."
i_c_e 21 июня 2018 | 20:21
Это в FIFA «баннеры в защиту ... считаются социальным обращением, а не политическим лозунгом» и не запрещены, а в нашей стране любое требование — «политический лозунг». Что мы, «Свободу Анжеле Дэвис!» или «Руки прочь от Вьетнама!» должны забыть?
В Питере просто прочитать никто не мог что там написано. Теперь должны наказать пропустивших в Питере.
Нашли, придурки, где чемпионат проводить.
marazmkrepchal 21 июня 2018 | 20:26
не пустили АНТИиранскую активистку!!!
student_ru_ru 21 июня 2018 | 20:28
Иранские муллы со своими причудами милей нормальных свобод.