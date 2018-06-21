В семи российских городах согласовали сторонникам Навального акции протеста против повышения пенсионного возраста
В семи российских городах согласовали сторонникам Навального акции протеста против повышения пенсионного возраста, но предложили проводить их на альтернативных площадках. В Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке сторонникам Навального отказали без предложения альтернатив.
Комментарии9
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ukrodupa404 21 июня 2018 | 19:36
Честно говоря, я уже и не думал, что оппозиционный блогер Алексей Навальный может меня чем-то удивить, но, оказывается, такое еще возможно. Сейчас он повсюду разместил призывы выходить на митинги против пенсионного возраста – записал слезливое видео из разряда «никто не доживет до пенсии». Однако совсем недавно его позиция относительно пенсионной реформы была разительно другой!
В 2012 году в рядах «Народного альянса» Навальный открыто говорил о том, что повышение пенсионного возраста – это необходимость !
Точно такая же программа была у «Партии Роста» в 2014 году, где также состоял Навальный !
Ну а теперь докажите мне хомячье , что ваш бог не идиот !))))
huyt 21 июня 2018 | 19:39
ukrodupa404: А Путин в 2005 году был "пока я президент,пенсионный возраст повышен не будет". А теперь докажи, тролль пригожинский, что нацлидер не лгун.
ukrodupa404 21 июня 2018 | 19:48
huyt: Политика = ложь !
Путин - политик !
Когда знаешь слишком много, трудно не лгать. Людвиг Витгенштейн
huyt 21 июня 2018 | 19:52
ukrodupa404: "В Крыму российских военных нет и никогда не было" ( февраль 2014 год). "Это местные жители объединились в отряды самообороны" (февраль 2014 года). .....Можно продолжать долго. И это политика?????
ukrodupa404 21 июня 2018 | 19:58
huyt: А как же ! )))
student_ru_ru 21 июня 2018 | 20:23
ukrodupa404: Тогда какие претензии к Навальному?
drgonish 21 июня 2018 | 20:22
huyt:
[А теперь докажи, тролль пригожинский, что нацлидер не лгун. ]
А что пенсионный возраст уже подняли? Правда и ваш Ельцин обещал лечь на рельсы, если цены вырастут.... Поглядим - увидим.
sasass 21 июня 2018 | 20:09
Будущие пенсионеры съедят эту власть , чтобы дожить до пенсионного возраста...)))
evgeny_biolog 21 июня 2018 | 20:18
"сторонникам Навального акции протеста"
Навальному надоело работать?