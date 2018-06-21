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19:30, 21 июня 2018

Олег Сенцов, который продолжает голодовку уже 39-й день, находится в очень плохом состоянии

Он потерял 13 килограммов. У него проблемы с сердцем и почками. Об этом журналисту NPR Люциану Киму сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который сегодня был у него в колонии. По словам Динзе, Сенцов очень слаб. Кроме прочего, он еще и простудился.

Ранее сегодня пресс-служба ФСИН заявила, что состояние Сенцова удовлетворительное, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее утверждала, что он даже поправился на два килограмма.

Комментарии

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ross1930 21 июня 2018 | 19:34

Ай, как жалко! Не буду сегодня кормить своих кроликов!

mc_murphy101 21 июня 2018 | 19:40

Олег Сенцов, который продолжает голодовку уже 39-й день, находится в очень плохом состоянии. Он потерял 13 килограммов. У него проблемы с сердцем и почками...

Олегу Сенцову не дают есть, его морят голодом? Нет, это личный выбор великого режиссёра и российская сторона должна это уважать.

danko_shwabra 21 июня 2018 | 19:42

mc_murphy101: наверное скоро умрет.

mc_murphy101 21 июня 2018 | 19:49

danko_shwabra:

Начинается новый день,
И машины туда-сюда.
Раз уж солнцу вставать не лень,
И для нас, значит, ерунда.
Муравейник живёт:
Кто-то лапку сломал – не в счёт,
А до свадьбы заживёт,
А помрёт – так помрёт...

kit07_12 21 июня 2018 | 19:57

mc_murphy101: Не умрет, а сдохнет, бандеровская мразь.
Но он не сдохнет. Бандере просто слабо сдохнуть назло Путину.
Начнет втихую сало жрать.

danko1 21 июня 2018 | 19:46

Путин- убийца, на котором уже смерть тысяч людей.
Забыл этот вор тупой, что последовало после смерти Марченко в результате голодовки, объявленной им также за освобождение политзаключенных.
Этот гопник, захвативший власть, на коленях должен просить прощения у Сенцова за нелепый и абсурдный приговор за терроризм, когда и намека на него не было.
За разгромы штабов Навального никого даже не оштрафовали, а Сенцов и не участвовал в поджоге двери штаба ЕР.
И было ли, или не было намерение взорвать памятник Ленину, но даже это можно расценить как борьбу с терроризмом, уничтожение памятника основателю массового террора в России.

danko_shwabra 21 июня 2018 | 19:48

danko1: старуха и ты привалила? Не стёрлась? Ты тоже не жрешь? Тупая ворюга. ЕР.

huyt 21 июня 2018 | 19:56

danko_shwabra: А тролли тут стараются всем доказать, какой же хороший строй под названием путинизм.

vasilevich58 21 июня 2018 | 19:57

Россия - Империя зла!
Москалькова - генерал-мясник!

kit07_12 21 июня 2018 | 20:01

vasilevich58: Свободу Савченко!

Правильно, старый дурак? А то шо они все: Сенцов, Сенцов… Савченко тоже в тюрьме. Давай за нее поорем, мудилкин? Как пару лет назад, помнишь, ты за нее пукан рвал?

drgonish 21 июня 2018 | 20:06

danko1:

[Этот гопник, захвативший власть, на коленях должен просить прощения у Сенцова за нелепый и абсурдный приговор за терроризм, когда и намека на него не было. ]

А рюкзак с толом - это все детские шалости?
Он же просто деть?

mavviomi 21 июня 2018 | 19:38

Кацапы - фашистские свиньи!

ukrodupa404 21 июня 2018 | 19:40

mavviomi: Хохлы - фашистские свиньи ! )

huyt 21 июня 2018 | 19:44

ukrodupa404: Я смотрю, тролли пригожинские получили новые методички и во-стараются чирикать тут. Только Пригожин вам. тролли с улицы Оптиков больше, чем 11.80 не заплатит.

(комментарий скрыт)

danko_shwabra 21 июня 2018 | 19:51

huyt: иди беги в кассу получай 10.80 чушка не мытая.

boldu1n 21 июня 2018 | 19:39

Всё по кальке, как прям с Савченко. Потом появилась с рожей отъевшейся из "мордора". Как вы примитивны эхо-либерасты своим фальшивым нытьём

sir_sar 21 июня 2018 | 19:41

Голодом его никто не морит. А всем жалельщикам Сенцова нужно собраться в кучу и уговорить его не голодать. Или это не входит в их планы?

trans 21 июня 2018 | 19:51

Крысы путинские. Сфабриковали на человека уголовное дело и глумятся на радость путирастам.

piterjanis 21 июня 2018 | 19:53

На денька живи! ©

croaker 21 июня 2018 | 19:53

Помилуют и отдадут Украине ,когда жить ему останется лишь до пересечения границы, аналогично помилованию и освобождению американского студента северокопейцами..

oto_davar 21 июня 2018 | 20:11

croaker: //Помилуют и отдадут Украине ,когда жить ему останется лишь до пересечения границы, аналогично помилованию и освобождению американского студента северокопейцами.//
=================
Очень не кстати умирает Сенцов. Тут намечается встреча с Макроном. Никакой встречи , конечно, не будет, если Олег умрёт. Поэтому будут "кормить" через зонд, тайно. Он "должен протянуть" до Макрона. Помнится, насильно кормили и лауреата Нобелевской Премии, трижды Героя Соцтруда академика А.Д. Сахарова. Причём, когда он делал всё, чтобы "увернуться" от таких обедов, пообещали "кормить" через задний проход. Не постеснялись. Православные небось.
Россия-родина рабов и надсмотрщиков. И этот "Египет" рухнет.

annacrimea 21 июня 2018 | 19:57

Может Москальковой стоит поголодать. Пусть не 39 дней, пусть только 9. Может где чего и просветлится. Хотя, вряд ли - на валенки глянец не наводят.

sir_sar 21 июня 2018 | 20:07

annacrimea: Она неплохо выглядит в свои 63 и без голодания.

frauava17 21 июня 2018 | 20:11

sir_sar: Она плохо выглядит в свои 63 на генеральском пайке. Душа у нее на морду полезла.

korikov 21 июня 2018 | 20:05

А какой день уже голодает Павленский и Савченко, не скажите, господа пропагандисты?
Ах да, всем плевать, Сенцов новый фетиш западной пропаганды. Посадили бы его ровно по той же причине во Франции, так мы даже и не знали бы о его существовании.
Долбаные вы все лицемеры, если бы вы о голодовке Савченко говорили бы так же частно, как о Сенцове, вас бы нельзя было бы упрекнуть в предвзятости и пропаганде. А вы о Савченко говорили только тогда, когда это было в тренде западной пропаганды. Вы хоть знаете, господа ПРОПАГАНДИСТЫ, что Савченко тоже объявила голодовку.

Павленский совершил ОДНО И ТОЖЕ ДЕЯНИЕ в России и во Франции, но в России ему выписали штраф, а западная пропаганда его называла политзаключённым, а во Франции ему дали ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ и никто даже слово не сказал.

После этого вы мне докажите, что вы не информационные проститутки, не ведёте пропаганду и не лицемеры.

korikov 21 июня 2018 | 20:16

Сенцов голодает по собственной воле, а скорее всего по совету или настоянию кураторов, которые ему передают нужную информацию через адвоката. Вряд ли Сенцов умрёт с голоду, человек живёт без еду около ДВУХ недель, а этот уже месяц голодает, есть подозрения, что он ВРЁТ. Ну, а если всё-таки он умрёт с голоду, то это его решение, довести себя до смерти. Вопрос в другом: есть статья доведение до самоубийства, о которой не плохо бы было напомнить кураторам, которые ПОДСТРЕКАЮТ Сенцова на голодовку.

И ещё: голодовка - это всего-лишь способ оказать влияние на правоохранительные органы и метод манипуляции. Любой бандит, убийца и педофил может объявить голодовку, и что же теперь? Выпустить его из тюрьмы?
Бред собачий, всё это просто методы пропаганды.

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