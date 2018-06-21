Франция открыла счет в матче с командой Перу на Чемпионате мира по футболу
На 34-й минуте мяч забил Килиан Мбааппе.
Ранее сегодня вничью со счетом 1:1 сыграли сборные Дании и Австралии. В 21 час начнется матч между Аргентиной и Хорватией.
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На 34-й минуте мяч забил Килиан Мбааппе.
Ранее сегодня вничью со счетом 1:1 сыграли сборные Дании и Австралии. В 21 час начнется матч между Аргентиной и Хорватией.
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