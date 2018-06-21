«Первый канал» снял с эфире интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым
По словам ведущего, выпуск должен был выйти на экраны 18 июня, но был отменен в последний момент.
Эфир с Лимоновым был записан еще несколько недель назад, но так и не появился в сетке телеканала. На это обратил внимание сам писатель в своем «Живом журнале». После этого издание Znak.com обратилось за комментарием к Познеру. Тот подтвердил, что интервью решено было не ставить в эфир, но при этом добавил, что не может назвать причину. По словам ведущего, она не имеет отношение ни к нему, ни к Лимонову, ни к содержанию передачи. Познер также сказал, что, возможно, сможет рассказать больше позднее.
Сам Лимонов в беседе с «Эхом Москвы» сказал, что не знает причину, по которой интервью так и не вышло
По словам Познера, он понимает и разделяет возможное недовольство Лимонова. Ведущий также выразил надежду, что интервью все же когда-нибудь выйдет.
Ранее Познер не раз заявлял, что руководство «Первого канала» вмешивается в его работу. В частности, из нескольких интервью были вырезаны отдельные фрагменты.
Комментарии13
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int164 21 июня 2018 | 19:12
Ну конечно!Познер не в курсе.
danko1 21 июня 2018 | 19:23
int164: Конечно. Он же говорит, что у нас цензуры нет.
Правда, не отрицает, что черный список лиц, которых он не может пригласить к себе на передачу, есть.
huyt 21 июня 2018 | 19:25
int164: Цензура. А цензура Конституцией РФ ЗАПРЕЩЕНА.
antimalin 21 июня 2018 | 19:13
А надо было Познеру со мной очередное интервью брать.
Тогда бы не сняли с эфира.
Ваша Алла Пугачева.
anatolr 21 июня 2018 | 19:16
//«Первый канал» снял с эфире интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым//
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4. «Первый канал» снял с эфирия интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым.
Интересно, чего еще смог сделать с интервью Владимира Познера Первый Канал?
Анатолий - любопытный сосед Госдепа
drtomsky 21 июня 2018 | 19:23
За недостаточно восторженный образ мыслей?
vladimirbelarus 21 июня 2018 | 19:23
Оба не интересны. Кому нужен этот шлак?
haltttttt 21 июня 2018 | 19:31
Обрезание, оно разное бывает.
taxidermist_ru 21 июня 2018 | 19:44
haltttttt: Катетер вставят, если что.
croaker 21 июня 2018 | 19:41
Не велика потеря: одним мусором на канале меньше,одним больше. Познеровские блины уже не интересны своей пресностью.
gregor 21 июня 2018 | 19:50
«Первый канал» снял с эфире интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым
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Это ,пока ....низяяяя слушать 86 % населения .. .. не заслужили ,пока
trans 21 июня 2018 | 19:53
Да потому что там несколько раз упоминали Навального. А этого путирасты допустить не могут.
wldmr 21 июня 2018 | 20:04
Это не связано с Лимоновым. Видимо, это связано с тем, что он говорил. И был при этом убедителен.
Что касается цензуры, то она есть на форумах всех, практически, СМИ. Где банят и блокируют аккаунты именно ЗА СОДЕРЖАНИЕ постов.
"Эхо Москвы", пожалуй единственный образцовый - в этом смысле - форум. Здесь могут забанить за матерщину и переход на личностив хамской форме, и то не всегда. Но никогда за мнение.
Имеет смысл порасспросить Лимонова о том, о сём здесь.