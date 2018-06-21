//«Первый канал» снял с эфире интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым//

По словам ведущего, выпуск должен был выйти на экраны 18 июня, но был отменен в последний момент.

Эфир с Лимоновым был записан еще несколько недель назад, но так и не появился в сетке телеканала. На это обратил внимание сам писатель в своем «Живом журнале». После этого издание Znak.com обратилось за комментарием к Познеру. Тот подтвердил, что интервью решено было не ставить в эфир, но при этом добавил, что не может назвать причину. По словам ведущего, она не имеет отношение ни к нему, ни к Лимонову, ни к содержанию передачи. Познер также сказал, что, возможно, сможет рассказать больше позднее.

Сам Лимонов в беседе с «Эхом Москвы» сказал, что не знает причину, по которой интервью так и не вышло

По словам Познера, он понимает и разделяет возможное недовольство Лимонова. Ведущий также выразил надежду, что интервью все же когда-нибудь выйдет.

Ранее Познер не раз заявлял, что руководство «Первого канала» вмешивается в его работу. В частности, из нескольких интервью были вырезаны отдельные фрагменты.