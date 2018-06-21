Судья в одном из городов Краснодарского края продемонстрировал довольно экстравгантное поведение во время заседания

На рассмотрении дела об уклонении от военной службы председательствующий не раз хвалил мощь российской армии, обзывал юриста «сопляком» и делал замечания, касающиеся внешнего вида обвиняемого.

Процесс, участником которого стал 20-летний призывник Игорь Суворов из города Гулькевичи, состоялось в конце апреля в районном суде. Юноша, убежденный пацифист, планировал пройти альтернативную гражданскую службу. Однако из-за процедурных проволочек и неявки в военкомат против молодого человека возбудили уголовное дело об уклонении от службы. Вёл процесс судья Юрий Ермаков, с участниками заседания он общался в довольно непривычной и хамской манере.

Стенограмму публикует издание «Медиазона». Председательствующий, например, не раз сделал замечание подсудимому и его отцу — за то, что те пришли в суд в спортивных костюмах. В ответ на контраргумент о том, что судья ведет заседание без мантии, Ермаков назвал юриста сопляком. Но мантию всё же надел. Также в ходе заседания судья рассказывал о собственной службе на флоте, желая, видимо, пристыдить юношу. Заявил, что, по его мнению, российская армия способна «раком поставить весь мир». Несогласные же с этим утверждением, уверен Ермаков, «будет за кем-то дерьмо выгребать: за американцами, за НАТО, за Китаем». Суд в итоге вынес обвинительный приговор и постановил выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Защита пожаловалась на судью Игоря Ермакова, позже в местной прессе появились выдержки из стенограммы заседания. Руководитель Гулькевичского районного суда впоследствии заявила, что судья подал заявление об отставке.