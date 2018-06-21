Судья в одном из городов Краснодарского края продемонстрировал довольно экстравгантное поведение во время заседания
На рассмотрении дела об уклонении от военной службы председательствующий не раз хвалил мощь российской армии, обзывал юриста «сопляком» и делал замечания, касающиеся внешнего вида обвиняемого.
Процесс, участником которого стал 20-летний призывник Игорь Суворов из города Гулькевичи, состоялось в конце апреля в районном суде. Юноша, убежденный пацифист, планировал пройти альтернативную гражданскую службу. Однако из-за процедурных проволочек и неявки в военкомат против молодого человека возбудили уголовное дело об уклонении от службы. Вёл процесс судья Юрий Ермаков, с участниками заседания он общался в довольно непривычной и хамской манере.
Стенограмму публикует издание «Медиазона». Председательствующий, например, не раз сделал замечание подсудимому и его отцу — за то, что те пришли в суд в спортивных костюмах. В ответ на контраргумент о том, что судья ведет заседание без мантии, Ермаков назвал юриста сопляком. Но мантию всё же надел. Также в ходе заседания судья рассказывал о собственной службе на флоте, желая, видимо, пристыдить юношу. Заявил, что, по его мнению, российская армия способна «раком поставить весь мир». Несогласные же с этим утверждением, уверен Ермаков, «будет за кем-то дерьмо выгребать: за американцами, за НАТО, за Китаем». Суд в итоге вынес обвинительный приговор и постановил выплатить штраф в 20 тысяч рублей.
Защита пожаловалась на судью Игоря Ермакова, позже в местной прессе появились выдержки из стенограммы заседания. Руководитель Гулькевичского районного суда впоследствии заявила, что судья подал заявление об отставке.
Комментарии23
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danko_shwabra 21 июня 2018 | 19:08
Судью на мыло!
mmm_333 21 июня 2018 | 19:17
Но спец пенсию от фюрера будет получать исправно. Плюс льготы. привилегии. Да и вообще наверняка припрячут и образуется на новом месте...
mc_murphy101 21 июня 2018 | 19:20
Заявил, что, по его мнению, российская армия способна «раком поставить весь мир». Несогласные же с этим утверждением, уверен Ермаков, «будет за кем-то дерьмо выгребать: за американцами, за НАТО, за Китаем»...
Юрий Ермаков - красавчик.
vilingrad 21 июня 2018 | 20:00
mc_murphy101: Нюхнешь- таким же будешь. Обдолбанный российский судья -это, конечно, новое слово в юриспруденции:)
vasilevich58 21 июня 2018 | 20:03
Какая страна. такие и судьи! Мы все живём в ядовитом дерьме, дорогие россияне!
midnightblues 21 июня 2018 | 20:20
mc_murphy101: если точно=он идиот
просто хронический
Подпоручик Дуб
anatolr 21 июня 2018 | 19:20
mmm_333: //Но спец пенсию от фюрера...// от фьюрера!
Анатолий - сосед Госдепа
danko1 21 июня 2018 | 19:28
К таким судьям надо обращаться: "Ваше бесчестье и ничтожество".
И такие дебилы имеют неограниченную власть калечить судьбы людей по своей прихоти и по указанию свыше.
kryimsdiiick 21 июня 2018 | 19:10
Кубаноиды... У них Хахалева прима-балерина, у которой свадьба дочки миллионы стоила.
huyt 21 июня 2018 | 19:31
kryimsdiiick: Они способны были только бандитов отмазывать эти судьи Краснодарского края, например Цапков. Какого-то парня стыдят об уклонении от армии , зато бандитизм в Краснодарском крае процветает. И никому до этого нет дела.
kottigr1 21 июня 2018 | 19:12
Должность судьи в нынешней России может купить кто угодно, даже пациент Кащенко.. При таком-то президенте...
ukrodupa404 21 июня 2018 | 19:21
kottigr1: Прикинь ,один такой пациент купил диплом юриста ,обьявил себя лидером оппозициии , придумал ФБК , зовет всех рыволюцию делать ... ну сумасшедший, че возьмешь ! При этом же президенте !))))
kottigr1 21 июня 2018 | 19:25
ukrodupa404: Странно.. Для нормальных людей человек призывающий бороться против власти жуликов и воров выглядит вполне адекватным.. Вы, кстати, давно у своего участкового психотерапевта на осмотре были ?..
zumerxxx 21 июня 2018 | 19:50
ukrodupa404: это вы о путине?
diximania1948 21 июня 2018 | 19:14
Краснодарский паханат Путина!
haltttttt 21 июня 2018 | 19:29
Далеко пойдёт.
varangian2011 21 июня 2018 | 19:30
Черт с их поведением, если бы они выносили хотя бы 10% оправдательных приговоров. Но ведь оправдывают лишь 0,1%, что не лезет вообще ни в какие ворота. В России нет суда, и при нынешней власти до судебной реформы народ явно не доживет.
rusof_ob 21 июня 2018 | 20:08
varangian2011: Народ дожил до пенсионной, и что? Не прведи, гундяев, теперь еще дожить до судебной.
student_ru_ru 21 июня 2018 | 19:32
Ну тут не устаревает: "Чем больше в армии дубов, тем крепче оборона!"
sparky 21 июня 2018 | 19:43
student_ru_ru: Возможно, этот "дуб" был на заседании под наркотой, поэтому быстренько в отставку подал.
annacrimea 21 июня 2018 | 19:51
Не, ну чего - нормальный такой судья, скрепненький. Ракомставящий... Тьфу! Сколеновставший. И достаточно гуманный - мог бы и кадилом по пацифсту вдарить, и пацанов с нагайками позвать.
fmsf FMSF 21 июня 2018 | 20:00
Ну, чего можно ожидать от наших судей?
Мне известны случаи ненормативной лексики, допускавшиеся одним из наших городских судей.
Более того, они принимают процессуальные документы, содержащие неприкрытый мат.
Все попытки привлечь судей к ответственности оказываются безуспешными.
Не сдают своих.
Партизаны от "правосудия".
rusof_ob 21 июня 2018 | 20:04
Судя по стилистике, он не пропустил ни одной прямой линии.