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Эксклюзив Эха 19:00, 21 июня 2018

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы, заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко». Глава столичного департамента безопасности Владимир Черников заявил Интерфаксу, что такое решение принято из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Он сослался на президентский указ номер 202.

Между тем, указ не запрещает проведения публичных мероприятий в городах, где проходит чемпионат, но требует их согласования с органами власти.

Решение о запрете проводить в Москве митинги против повышения пенсионного возраста – предсказуемое действие со стороны московских властей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член либертарианской партии Михаил Светов.

Он подчеркнул, что запрет на проведение митинга противозаконен.

Власти Мурманска согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Акция пройдет 1-го июля, — сообщает местный штаб Навального. Накануне администрация Краснодара разрешила сторонникам Навального, также 1-го июля, провести акцию против пенсионной реформы.

Ранее Навальный говорил, что планирует такие акции в 20-ти российских городах, где не проходит Чемпионат мира по футболу.

Комментарии

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ass2606 21 июня 2018 | 19:13

ну ежели ента мерия против народа, то и грошь ей цена. На сеновал ей прямой путь на вилах

mc_murphy101 21 июня 2018 | 19:14

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы, заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко»...

Ладно бы ещё "Левый фронт", но Либертарианская партия и "Яблоко" - это вроде либеральные правые партии, насколько я понимаю, которые должны были поддержать капиталистические реформы.

astet 21 июня 2018 | 19:18

mc_murphy101: москвичи,
голосуйте на предстоящих выборах мэра за Собянина,
который вас и ваши конституционные права
на своём интимном органе вертит!!!

mc_murphy101 21 июня 2018 | 19:24

astet:

Москвичи, голосуйте за С.Собянина, не дайте превратить ваш город в зону боевых политических столкновений между патриотами России и проамериканскими околополитическими бездельниками, ненавидящими Россию и презирающими русский народ.

huyt 21 июня 2018 | 19:23

mc_murphy101: Да что для жуликов из мэрии законы и Конституция? Плюнуть,да растереть!

mc_murphy101 21 июня 2018 | 19:27

huyt:

А где наша армия?! Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции?!.. Лия Ахеджакова 1993 год.

mews Михаил Степанцов 21 июня 2018 | 19:25

mc_murphy101, а с каких это пор стала "капиталистической" "реформа", состоящая в том, что средства граждан, которые были якобы накоплены в целях выплаты пенсий, изымаются безвозмездно в пользу государства?
Всё нормально: правые против конфискационной национализации накоплений граждан, левые против того, что главный удар при этом по малоимущим слоям населения (тех, кто побогаче, они бы раскулачили с удовольствием).
Так что левые и правые совершенно обосновано против "реформы". Поддерживают ее только те, кто посерединке болтается.

timber_head 21 июня 2018 | 19:27

mc_murphy101: Деточка, я тебе расскажу что такое "капитализм" в контексте долговременного пенсионного страхования. ПРи капитализме страховщик и страхователь заключают договор, по которому страхователь до достижения определенного договором возраста выплачивает страховщику взносы. Страховщик при этом принимает на себя обязательство, что после достижения страхователем этого возраста (не раньше и не позже и страховщик не вправе в одностороннем порядке его изменить) исходя из выплаченных сумм и средней продолжительности жизни, рассчитывает пожизненная рента, которая выплачивается страхователю, сколько бы он не прожил. Вот это - капитализм и рыночные отношения. А ситуация, когда государство на свое усмотрение обирает тех, кого заставило ему платить это, деточка, не капитализм. Это такой же феодализм, который и в совке был в полный рост. "Государство всегда право".

abbc 21 июня 2018 | 19:40

mc_murphy101:
Была бы пенсионная реформа комплексной думаю правые партии ее бы поддержали, однако она кроме отсрочки выхода на пенсию ничего не предусматривает

kottigr1 21 июня 2018 | 19:15

Жулики и воры не боятся выхода на пенсию.. Поэтому они и против любых митингов по пенсионной реформе похожей на грабеж..

croaker 21 июня 2018 | 19:47

Любой отказ мэрии может и должен быть использован оппозицией против переизбрания Собянина на новый срок.

sim202_ 21 июня 2018 | 19:58

Уловка власти сработала и работает по сей день безотказно, народ шумит и волнуется по поводу пенсионной реформы. Уже появляются сообщения о том, что подписывают петиции с требованием отменить эту самую реформу. Все идет по плану, именно этого эффекта и добивались власти. Объясняю, почему так: Как ни странно, но правительство выбрало самый худший вариант реформы из трех имеющихся, мужчинам на 5 лет женщинам - на 8... А были варианты 5 и 3, и еще 5 и 0. Неспроста выбран самый скандальный вариант, чем сильнее народ возмутится пенсионной реформой, тем тише и мягче пройдет главное событие - увеличение налога НДС. Что даст увеличение НДС власти?...600 миллиардов рублей в год. примерно по 400 рублей в месяц, с каждого жителя нашей страны, включая детей, пенсионеров и безработных. Получается, что сами пенсионеры будут тратить больше и тем самым пополнять бюджет страны. Ну а что даст увеличение пенсионного возраста? Да ровным счетом ни чего, рабочих мест все равно нет, здоровье к 65 годам просто не позволит работать, а инфляция сожрет копеечные прибавки к пенсиям. Вот и получается, что изменять что либо в пенсионной сфере не целесообразно но, вызовет большой резонанс и отвлечет от главного воровства власти.

sim202_ 21 июня 2018 | 20:00

Время подобрано грандиозно, ЧМ 2018...запрещены все виды митингов и протестов, за выход на акцию можно в момент оказаться в кутузке ( угроза безопасности), народ фанатично увлечен футболом. Пожилое поколение в состоянии шока от перспектив скончаться прямо на рабочем месте. Умно, ну так там же не дураки сидят. Ясно вижу как после чемпионата, когда народ начнет раскачивать лодку, выйдет рыцарь в блистающих доспехах и скажет....нет!...не дам народ в обиду, не бывать повышения пенсионного возраста ( пока я президент)... и под оглушающее Ура!....народные массы начнут вновь восхвалять Путина...отца кормильца и заступника. Но налог останется на 2% больше. Платить люди будут и бюджет пополнится и олигархам нашим поможем именно таким способом. Так что успокойтесь дорогие кандидаты в пенсионеры...ни каких изменений не будет, как мы были нищими так ими и останемся.
...Пипл хавает...(С)

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