Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы, заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко». Глава столичного департамента безопасности Владимир Черников заявил Интерфаксу, что такое решение принято из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Он сослался на президентский указ номер 202.

Между тем, указ не запрещает проведения публичных мероприятий в городах, где проходит чемпионат, но требует их согласования с органами власти.

Решение о запрете проводить в Москве митинги против повышения пенсионного возраста – предсказуемое действие со стороны московских властей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член либертарианской партии Михаил Светов.

Он подчеркнул, что запрет на проведение митинга противозаконен.

Власти Мурманска согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Акция пройдет 1-го июля, — сообщает местный штаб Навального. Накануне администрация Краснодара разрешила сторонникам Навального, также 1-го июля, провести акцию против пенсионной реформы.

Ранее Навальный говорил, что планирует такие акции в 20-ти российских городах, где не проходит Чемпионат мира по футболу.