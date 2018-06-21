Московская высшая школа социальных и экономических наук лишилась аккредитации по решению Рособрнадзора

Ректор вуза, который студенты и выпускники называют «Шанинка», уже заявил, что учебное заведение продолжит свою деятельность.

Решение об отказе «Шанинке» в государственной аккредитации Рособрнадзор обосновал тем, что в школе обнаружили нарушения образовательных стандартов. Ряд дисциплин бакалавриата и магистратуры не формируют у студентов необходимых профессиональных компетенций, показала одна из экспертиз ведомства.

Бывший декан социологического факультета «Шанинки» Дмитрий Рогозин не согласен с оценкой деятельности вуза Рособрнадзором. В интервью «Эху Москвы» отметил, что качество знаний, получаемых студентами, находится на высочайшем уровне, а действия властей представляют собой последовательное разрушение образовательных стандартов в России.

«Шанинка» продолжит образовательную деятельность, несмотря на отзыв аккредитации и выполнит все обязательства перед студентами, заявил ректор вуза Сергей Зуев. У школы сохранится лицензия, а значит, она может выдавать дипломы негосударственного образца, а также дипломы университета Манчестера.

«Шанинка» — российско-британское высшее учебное заведение, она была основана в 1995 году.

В прошлом году государственной аккредитации лишился Европейский университет в Санкт-Петербурге. Он входил в число лучших негосударственных вузов России