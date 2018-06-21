Иван Павлов, адвокат фигуранта «дела саентологов» в Петербурге призвал провести акцию против пыток обвиняемых

Иван Павлов, адвокат одного из фигурантов т.н. «дела саентологов» в Санкт-Петербурге призвал провести акцию против пыток обвиняемых. По словам Павлова, общественность должна вмешаться.

Павлов предложил провести акцию после того, как защитникам саентологов пришли материалы дела для ознакомления, в одном из которых были розовые стикеры, которые, как утверждает Павлов, оставили сотрудники ФСБ. На листах, в частности, содержалась пометка с надписью «передопрос с электровспоминателем». В пресс-службе ФСБ отказались от комментариев.

Напомним, пятерых саентологов обвиняют в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды и незаконной предпринимательской деятельности. Этим делом занимаются те же сотрудники ФСБ, которые расследуют дело террористической группировки «Сеть». Некоторые его фигуранты также жаловались на пытки.