Иван Павлов, адвокат фигуранта «дела саентологов» в Петербурге призвал провести акцию против пыток обвиняемых
Иван Павлов, адвокат одного из фигурантов т.н. «дела саентологов» в Санкт-Петербурге призвал провести акцию против пыток обвиняемых. По словам Павлова, общественность должна вмешаться.
Павлов предложил провести акцию после того, как защитникам саентологов пришли материалы дела для ознакомления, в одном из которых были розовые стикеры, которые, как утверждает Павлов, оставили сотрудники ФСБ. На листах, в частности, содержалась пометка с надписью «передопрос с электровспоминателем». В пресс-службе ФСБ отказались от комментариев.
Напомним, пятерых саентологов обвиняют в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды и незаконной предпринимательской деятельности. Этим делом занимаются те же сотрудники ФСБ, которые расследуют дело террористической группировки «Сеть». Некоторые его фигуранты также жаловались на пытки.
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timwlad70 21 июня 2018 | 19:07
Иван Павлов, адвокат фигуранта «дела саентологов» в Петербурге призвал провести акцию против пыток обвиняемых
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Ну вот сами же и доказали, что все секты это большевистские еврейские партии сионистов.