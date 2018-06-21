Российские журналисты составили доклад для Комитета ООН против пыток с примерами давления на сотрудников СМИ в связи с профессиональной деятельностью. Среди авторов – корреспондент «Коммерсанта», подготовивший статьи о задержаниях на митингах 26 марта 2017-го года.

По словам юристов, им сложно обжаловать задержания журналистов на митингах, так как протоколы обычно не составляются.