Российские журналисты составили доклад для Комитета ООН против пыток
Российские журналисты составили доклад для Комитета ООН против пыток с примерами давления на сотрудников СМИ в связи с профессиональной деятельностью. Среди авторов – корреспондент «Коммерсанта», подготовивший статьи о задержаниях на митингах 26 марта 2017-го года.
По словам юристов, им сложно обжаловать задержания журналистов на митингах, так как протоколы обычно не составляются.
Комментарии2
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kottigr1 21 июня 2018 | 18:43
Пытки давно стали нормой в нынешних фашистских КГБшных застенках..
ukrodupa404 21 июня 2018 | 18:48
kottigr1: Ну если они эффективны то я только за ! Ну а теперь расскажи что и со мной будет то же самое и тд и тп ....вот когда будет тогда и буду возмущаться ,а сейчас все норм ! Кстати, зубов бояться ,в рот не давать ,как то так !)))