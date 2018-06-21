Верховный суд уточнит действующие в России правила согласования митингов и пикетов

Пленум Верховного суда обсудил вопросы, которые часто возникают при рассмотрении административных дел о нарушениях проведения публичных акций. Например, как отличить одиночный пикет от незаконного митинга.

Проект постановления еще до его обсуждения президиумом Верховного суда попал в распоряжение газеты «Ведомости». Документ уточняет, чем и как должны руководствоваться судьи первых инстанций, принимая решения по административным делам. Сообщать властям о проведении одиночных пикетов граждане по-прежнему не обязаны, однако силовики вправе наказать граждан за «совокупность актов пикетирования». Например, если они объединены одной целью, общей организации, либо проходят рядом и в одно время.

Что касается согласований — отказать в проведении массовой акции власти могут лишь по двум причинам: если заявитель не имеет права быть организатором публичного мероприятия, либо если в документе указано место, где нельзя проводить пикеты и митинги. Во всех остальных случаях власти обязаны предлагать инициаторам акции обоснованные предложения об изменении места и времени проведения мероприятия. При этом «неудобства», которые могут возникнуть у прохожих и автомобилистов причиной для переноса акции быть не могут. Но есть ряд оговорок: митинг или шествие не должны провоцировать аварии и нарушать требования транспортной безопасности. Организация нескольких акций на одной территории — тоже не повод менять место и время, — подчеркивает Верховный суд. Здесь также есть ряд ограничений.

Например, совместное проведение пикетов не должно вести к чрезмерному скоплению людей или угрожать мирному характеру мероприятий. Особо президиум суда отмечает, что публичная акция нуждается в согласовании даже в том случае, если она проходит на частной территории — к примеру, в торговом центре или другом месте со свободным доступом. Обязательное условие — нужно заручиться согласием собственника территории или помещения. В общем-то, Верховный суд разъясняет очевидные вещи, которые прописаны в законе, однако чиновники зачастую делают все, чтобы сделать проведение публичных акций невозможным, сказал «Эху Москвы» руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Жданов добавил, что нередко решение о согласовании той или иной акции, особенно, если его проводит Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, решается не местными органами власти, а в администрации президента.

За прошлый год российские суды рассмотрели свыше 5 тысяч административных дел по статье о нарушении порядка проведения митингов, — сообщает ТАСС. Более чем в половине случаев были вынесены обвинительные решения.

Пояснения Верховного суда, касательно правил проведения митингов и пикетов никак не повлияют на реальную ситуацию. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Виктор Шендерович.

Он добавил, что реальные изменения могут быть только в случае, когда суды станут независимыми и будут наказывать власти, которые незаконно не согласуют митинги.