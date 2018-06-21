Власти Москвы отклонили заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста
В мэрии ссылаются на запрет проведения публичных мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Как сказал «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, подавались три уведомления – на первое, третье и четвертое июля.
Решение о запрете проводить в Москве митинги против повышения пенсионного возраста – предсказуемое действие со стороны московских властей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член либертарианской партии Михаил Светов.
Он подчеркнул, что запрет на проведение митинга противозаконен.
Партия Пенсионеров поддерживает повышение пенсионного возраста, но при некоторых оговорках. Об этом ТАСС заявил председатель партии Николай Чеботарев. Он уверен, что предложенная реформа – это инструмент для повышения пенсий.
Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63.
Комментарии9
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ugiazov 21 июня 2018 | 18:38
Надо тогда отменить принятие законов во время чемпионата.
yralez 21 июня 2018 | 18:39
Понтиаль или смерть .......выбор кагэбичен-----смерть.
astet 21 июня 2018 | 18:39
"Зачем быдлу митинги?"- подумал Собянин.
Москвичи, голосуйте за Собянина!
А он отблагодарит вас казацкими нагайками ;)))
putin_itogy 21 июня 2018 | 18:41
путин, ТЫ КТО ТАКОЙ, запрещать Конституцию РФ..???
Доиграешься, карлик..
Ох, и довыпендриваешься, Муссолини ты наш..
ukrodupa404 21 июня 2018 | 18:44
putin_itogy: Ну и че ты сделаешь клоун !? В штаны себе наложишь от негодования ? ))))
putin_itogy 21 июня 2018 | 20:05
ukrodupa404: Я, Гражданин!
А таких узурпиторов, таких "грозных и великих и могучих", участь была всегда одна, и та-же.
Черенок в жпу, петля на шею, пуля в лоб.
А что?
timber_head 21 июня 2018 | 19:00
Классная иллюстрация. Указ "президента" (по-любому подзаконный акт, а даже не закон) превалирует на Конституцией (основным законом). Демократия, говорите, капитализм? Ну-ну. Чистой воды феодальное право.
hammiak 21 июня 2018 | 19:00
"Партия пенсионеров поддерживает повышение пенсионного возраста" = "Партия миллионеров поддерживает повышение налога на доходы"
Чем хуже, тем лучше!
varangian2011 21 июня 2018 | 19:22
Отклонили? Значит обязательно нужно идти !