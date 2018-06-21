Власти Москвы отклонили заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста

В мэрии ссылаются на запрет проведения публичных мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Как сказал «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, подавались три уведомления – на первое, третье и четвертое июля.

Решение о запрете проводить в Москве митинги против повышения пенсионного возраста – предсказуемое действие со стороны московских властей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член либертарианской партии Михаил Светов.

Он подчеркнул, что запрет на проведение митинга противозаконен.

Партия Пенсионеров поддерживает повышение пенсионного возраста, но при некоторых оговорках. Об этом ТАСС заявил председатель партии Николай Чеботарев. Он уверен, что предложенная реформа – это инструмент для повышения пенсий.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63.