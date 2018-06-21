Франция ведет 1:0 в матче с Перу во втором туре Чемпионата мира по футболу
Upd 18:44. Франция забила гол. Счет 1:0. На 34-й минуте забил Килиан Мбаппе.
Игра проходит в Екатеринбурге.
Ранее сегодня вничью со счетом 1:1 сыграли сборные Дании и Австралии. В 21 час начнется матч между Аргентиной и Хорватией.
Комментарии2
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chapter_2 21 июня 2018 | 18:53
Среди 32-х команд, участвующих в ЧМ-2018 по футболу в России, по мнению международной правозащитной организации Freedom House, 24 команды представляют страны Свободного мира, 4 команды - частично свободные государства (Марокко, Нигерия, Мексика, Колумбия) и 4 команды - несвободные государства (Россия, Египет, Саудовская Аравия, Иран).
Из общего числа стран мира 45% государств принадлежат Свободному миру, 30% государств являются частично свободными, а 25% - несвободными. Футбол выбирает Свободу!
putin_itogy 21 июня 2018 | 19:06
Нравятся мне эти французы, работяги и технари, на поле!
Хотел бы их видеть Чемпионами - 2018.
Заслуженно.
Но к сожалению, в Мундиалях, правит госпожа-удача..))