Франция ведет 1:0 в матче с Перу во втором туре Чемпионата мира по футболу

Upd 18:44. Франция забила гол. Счет 1:0. На 34-й минуте забил Килиан Мбаппе.

Игра проходит в Екатеринбурге.

Ранее сегодня вничью со счетом 1:1 сыграли сборные Дании и Австралии. В 21 час начнется матч между Аргентиной и Хорватией.