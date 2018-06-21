Следственный комитет предъявил новые обвинения в получении взятки бывшем губернатора Сахалина Александру Хорошавину

Он уже был приговорен к 13-ти годам колонии за коррупцию. Теперь установлено 20 новых фактов взяток в размере от 2-х до 10-ти миллионов рублей. По версии следствия, их получал Хорошавин и еще четверо сахалинских чиновников.

По этому делу проходят также бывший мэр Южно-Сахалинска, зам.главы аппарата губернатора и его заместитель, а также руководитель секретариата главы региона, — сообщает «Интерфакс».