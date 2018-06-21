Первый канал снял с эфира интервью Владимира Познера с основателем партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым
Об этом Познер сообщил сайту Знак.ком. Он добавил, что назвать причину не может, но она не имеет отношения ни к Лимонову, ни к нему самому, ни к содержанию передачи. По словам Познера, он давно хотел позвать Лимонова, но руководство телеканала не разрешало. Наконец интервью состоялось. Оно было записано около месяца назад. Познер добавил, что программу, которая должна была выйти в эфир 18-го июня, отказались показывать в последний момент.
Писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов не знает, почему Первый канал снял с эфира его интервью телеведущему Владимиру Познеру. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мне ничего неизвестно. Я такой счастливый человек, который не имеет никаких связей в этих загадочных сферах», — сказал Э.Лимонов.
Он отметил, что у него «нет никаких предположений, почему интервью не вышло в эфир». «Самого Познера я видел всего один раз. Мы провели интервью, попрощались и все», — уточнил Э.Лимонов.
Он также подчеркнул, что для него это не имеет никакого значения. «Я даю множество интервью по всему миру. Захотел — пригласил, я сам не просил», — заключил Э.Лимонов.
Комментарии24
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fedor56 21 июня 2018 | 18:33
Людям с фашистскими взглядами не место в эфире. И к свободе слова это никакого отношения не имеет.
vinibi_ 21 июня 2018 | 18:38
fedor56: А чем Лимонов отличается от кадырова???
sab171 21 июня 2018 | 18:38
vinibi_: тогда почему они оба еще не сидят?
danko_shwabra 21 июня 2018 | 18:43
sab171: чушка гиблый!
vinibi_ 21 июня 2018 | 18:43
sab171: Потому что узурпатор до ужаса боится кадырова- а Лимонова просто призирает!!!
danko_shwabra 21 июня 2018 | 18:45
vinibi_: стреляйся ананюга!
kottigr1 21 июня 2018 | 18:45
sab171: Потому что Рамзан таким Вовам ещё с 16-ти лет головы отрезал.. Ссыт кгбшник от мести горца..
supostat 21 июня 2018 | 18:44
vinibi_: А кто сказал, что Кадырова не надо цензурировать? Его ещё бы и посадить, лет на 150.
vinibi_ 21 июня 2018 | 18:47
supostat: Посадил бы-но сильно боится, что акадЭмик может заговорить и расскажет очень много про убийство Бориса Немцова!!!
danko_shwabra 21 июня 2018 | 18:49
vinibi_: притырок опущенный!
ignachio 21 июня 2018 | 19:07
Странно, что еще книги не сжигают в этой суверенной димократии............
fedor56 21 июня 2018 | 19:09
vinibi_: У Кадырова есть власть (правда в отдельно взятом регионе), у Лимонова её нет. Дай Лимонову власть и если он станет воплощать свои слова в жизнь мы получим нового Сталина.
vinibi_ 21 июня 2018 | 19:19
fedor56: Для вас нормально, что убийце власть дали???
fedor56 21 июня 2018 | 19:28
vinibi_: не нормально, но сейчас речь не о нём, а о Лимонове. С Кадыровым всё ясно, это бандит с малолетства как и его папаша.
nikolashin2017 21 июня 2018 | 18:41
нам говорят "цензуры нет"-
- компот,пи...ж и сивый бред...
kryimsdiiick 21 июня 2018 | 19:04
Костя Эрнст не хочет доживать век в тюрячке, а хочет в Европе, где у него жильё.
antimalin 21 июня 2018 | 18:42
"Это я, Эдичка"
Вот вам и интервью.
mordechay_blinchikof 21 июня 2018 | 19:06
antimalin: "Это я, Эдичка"
привет Машa косорылая!
supostat 21 июня 2018 | 18:42
Тот редкий случай, когда по делу сняли, этого мелочного, злопамятного, дремучего и архаичного полуфашиста.
jamba 21 июня 2018 | 18:54
Интересно, какие шансы у Познера, тоже, как и Слуцкий, поехать тренировать каких нибудь голландцев?;)))))))))))))
flyholander 21 июня 2018 | 19:01
Азы настоящей журналистики предполагают в подобных случаях организовать "слив" записи запрещенного эфира в сеть интернета. Это так , г-н Познер? Вы, корифей российской журналистики, видимо оскорблены до глубины души подобным решением руководства 1-го канала? Что теперь? - Громкое хлопание дверью? или ,как обычно, в ваших случаях : проглотить и тихо, спокойно заниматься тем, что позволено? Эх, ввп,ввп...стыдно,батенька...
timwlad70 21 июня 2018 | 19:10
flyholander: Азы настоящей журналистики предполагают в подобных случаях организовать "слив" записи запрещенного эфира в сеть интернета. Это так , г-н Познер? Вы, корифей российской журналистики, видимо оскорблены до глубины души подобным решением руководства 1-го канала? Что теперь? - Громкое хлопание дверью? или ,как обычно, в ваших случаях : проглотить и тихо, спокойно заниматься тем, что позволено? Эх, ввп,ввп...стыдно,батенька...
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Ну вообще то господин Познер предложил товар.
Может руководство Эхо Москвы купит.
timwlad70 21 июня 2018 | 19:04
Первый канал снял с эфира интервью Владимира Познера с основателем партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым
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Господин Познер, предложите снятое вами интервью с господином Лимоновым Эху Москвы.
Может повторите его в живом эфире под названием "двоём".
srk2658lu 21 июня 2018 | 19:14
Безобидного Лимонова сняли!
Свободные СМИ, вашу мать!