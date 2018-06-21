Первый канал снял с эфира интервью Владимира Познера с основателем партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым

Об этом Познер сообщил сайту Знак.ком. Он добавил, что назвать причину не может, но она не имеет отношения ни к Лимонову, ни к нему самому, ни к содержанию передачи. По словам Познера, он давно хотел позвать Лимонова, но руководство телеканала не разрешало. Наконец интервью состоялось. Оно было записано около месяца назад. Познер добавил, что программу, которая должна была выйти в эфир 18-го июня, отказались показывать в последний момент.

Писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов не знает, почему Первый канал снял с эфира его интервью телеведущему Владимиру Познеру. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне ничего неизвестно. Я такой счастливый человек, который не имеет никаких связей в этих загадочных сферах», — сказал Э.Лимонов.

Он отметил, что у него «нет никаких предположений, почему интервью не вышло в эфир». «Самого Познера я видел всего один раз. Мы провели интервью, попрощались и все», — уточнил Э.Лимонов.

Он также подчеркнул, что для него это не имеет никакого значения. «Я даю множество интервью по всему миру. Захотел — пригласил, я сам не просил», — заключил Э.Лимонов.