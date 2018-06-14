МИД Румынии запросил у российского посольства в Бухаресте информацию об аресте члена правления «Интер РАО» К. Цуркан

МИД Румынии запросил у российского посольства в Бухаресте информацию об аресте члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан. Она, напомним, подозревается в шпионаже.

Бухарест пока не получал официального сообщения об аресте Карины Цуркан, являющейся гражданкой Румынии. На это указали не только в МИДе страны, где уже призвали не спекулировать на данной теме, но и в посольстве в Москве. В дипмиссии говорят, что знают об аресте Карины Цуркан только из СМИ, передает ТАСС. При этом в посольстве вновь выразили готовность оказать Цуркан консульскую помощь. Впрочем, они сообщили «Интерфаксу», что пока член правления «Интер РАО» за ней не обращалась. Напомним, Цуркан была задержана на прошлой неделе, а об ее аресте на два месяца стало известно во вторник. Информированный источник «Интерфакса» рассказал, что члена правления «Интер РАО» подозревают в передаче данных о российских энергетических проектах за рубежом румынской Службе внешней разведки. Ее, в свою очередь, подозревают в сотрудничестве с ЦРУ, отметил собеседник агентства. По его словам, Цуркан отрицает свою вину, однако у спецслужб, которые вели за ней наблюдение, есть изобличающие ее факты. Сама член правления «Интер РАО» является гражданкой России и Румынии. Ранее она имела и молдавский паспорт, однако в Кишиневе заявили, что подозреваемая в шпионаже отказалась от гражданства два года назад. Тем временем источники «Росбалта» утверждают, что у ФСБ есть основания сомневаться в законности получения Цуркан российского паспорта. По их данным, она обрела гражданство 10 лет назад в Волоколамском районе Подмосковья, но не владела там недвижимостью и никогда не была там зарегистрирована.

Цуркан грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Причиной ареста топ-менеджера «Интер-РАО» Карины Цуркан могут быть бизнес-интересы главы Роснефти Игоря Сечина. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Станислав Белковский.

По его словам, Сечин мог счесть, что Цуркан не слишком к нему лояльна.