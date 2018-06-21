В Екатеринбурге идет матч чемпионата мира по футболу Франция-Перу

Пока счет 0:0. В первом сегодняшнем матче в Самаре датчане сыграли в ничью с австралийцами – 1:1. В 21 час начнется матч Аргентина-Хорватия. Поболеть за свою сборную в Нижний Новгород прилетел Диего Марадона.

Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в первом мачте сегодняшнего игрового дня на Чемпионате мира по футболу. Датчане после этого вышли в лидеры группы.

Перед началом второго утра в группе С сборные Дании и Франции имели по три очка. В активе перуанцев и австралийцев очков не было.

В первом тайме команды обменялись голами. На точный удар главной звезды датчан Эриксена Австарлийцы ответили реализованным пенальти. Причем, уже в третий раз на нынешнем чемпионате, на точку судья указал после того, как обратился за помощью к видеопомощнику.

А вот Второй тайм получился, пожалуй, самым зрелищным из всех, сыгранных пока на ЧМ. И это не смотря на отсутствие забитых мячей. Середины поля для соперников попросту не существовало. Атаки шли то на одно, то на другие ворота. Активнее здесь выглядели австралийцы, понимавшие всю важность первой победы на ЧМ.

В концовке матча команда с Зеленого Континента окончательно задавила европейцев. Однако вратарь датьчан Каспер Шмейхель в ряде эпизодов сыграл безукоризненно. 1-1. У Дании стало 4 очка. У Австралии – одно. При этом шансы на выход из группы сохраняют обе команды.

В эти минуты в Екатеринбурге играют сборные Перу и Франции.

Инфраструктура Москвы успешно справляется с потоком туристов, которые прибыли в столицу на Чемпионат мира по футболу. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Плохо себе представляю, как бы Москва принимала чемпионат и такой наплыв гостей, если бы осталась образца 2010 года, когда все было заставлено машинами, ларьками, разломанными тротуарами. Это, конечно, не означает, что мы все это делали специально для Чемпионата мира по футболу. Ничего специально мы не делали. Мы делали это делали для москвичей. Сегодня Москва может достойно принять болельщиков, гостей. Метро и МЦК принимает весь объем болельщиков, которые выходят, к примеру, с «Лужников». Одновременно выходят 70-80 тысяч, и транспорт, я не скажу, что просто, но справляется».

После обустройства в Москве еще 6-7 профессиональных футбольных полей они будут в распоряжении жителей каждого округа столицы, пообещал Собянин.

В следственных изоляторах Москвы содержатся 9 иностранных футбольных болельщиков, арестованных за кражи, — так сказал Интерфаксу представитель общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, иностранцы не жалуются на условия содержания, правда, не всем нравится еда. Среди арестованных – две женщины, они содержатся в камере на 10 человек с телевизором и холодильником.