Государство больше не будет компенсировать гражданам потери незастрахованного жилья в случае стихийных бедствий
Это следует из поправок Минфина, подготовленных ко второму чтению в Госдуме. По данным страховщиков, в России сейчас застраховано не более 5% жилья. Это один из самых низких показателей в мире.
Комментарии1
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oneoretwo 21 июня 2018 | 18:22
...государство - это договор=конституция, который полностью нарушается неисполнением одной из сторон. так кому оно нужно такое "государство" ?