Сечин: Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть

Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку, — заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Ранее он сообщил, что правительство может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей на уровне 17,5% от всей добычи по поставкам на внутренний рынок. По словам Сечина, такая мера обсуждалась на совещании в правительстве с участием президента.

По данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5% по сравнению с апреля, а в годовом выражении – более, чем на 11%.

Если цены на бензин на внутреннем рынке резко вырастут, правительство введет пошлины на вывоз топлива из страны. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Козак:

«Предусмотрено право правительства в случае форс-мажорных обстоятельств с тем, чтобы не допустить галопирующий рост цен на моторное топливо, на временной основе вводить экспортные пошлины на нефтепродукты и на нефть. Это механизм, который, на наш взгляд, позволит комфортно чувствовать себя нефтяной отрасли и гарантирует, что мы сможем с помощью экономических мер регулировать изменение цен на моторное топливо на внутреннем рынке».

В мае этого года цены на топливо резко выросли, и снижение акцизов на бензин и дизель помогли урегулировать ситуацию.