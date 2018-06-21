Сечин: Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть
Причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку, — заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Ранее он сообщил, что правительство может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей на уровне 17,5% от всей добычи по поставкам на внутренний рынок. По словам Сечина, такая мера обсуждалась на совещании в правительстве с участием президента.
По данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5% по сравнению с апреля, а в годовом выражении – более, чем на 11%.
Если цены на бензин на внутреннем рынке резко вырастут, правительство введет пошлины на вывоз топлива из страны. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Козак:
«Предусмотрено право правительства в случае форс-мажорных обстоятельств с тем, чтобы не допустить галопирующий рост цен на моторное топливо, на временной основе вводить экспортные пошлины на нефтепродукты и на нефть. Это механизм, который, на наш взгляд, позволит комфортно чувствовать себя нефтяной отрасли и гарантирует, что мы сможем с помощью экономических мер регулировать изменение цен на моторное топливо на внутреннем рынке».
В мае этого года цены на топливо резко выросли, и снижение акцизов на бензин и дизель помогли урегулировать ситуацию.
Комментарии11
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ura_123 21 июня 2018 | 18:20
Как ловко чувачок,подсевший на природный ресурс при помощи украденной компании разрулил ситуацию! Все виноваты кроме него... А когда нефть дешевела,почему бензин дорожал?
balamuto 21 июня 2018 | 18:22
А я думал , что главной причиной подорожание бензина сталя яхта "Княгиня Ольга, виолончель Ролдугина, уточка Медведева? А?..
ura_123 21 июня 2018 | 18:27
balamuto: Этож какие ролевые игры проходят у этих,что яхты называют "княгини" ?
;-)
ostapbey 21 июня 2018 | 18:22
А когда рухнет мировая экономика?
Кто давал зуб Сечину за 80$...?
Даже?
equus 21 июня 2018 | 18:23
А что стало причиной девальвации рубля и кто в этом виноват..??
chnch 21 июня 2018 | 18:26
equus: Неужто Обама?!!
nikolaitschi 21 июня 2018 | 18:25
Причина одна неспособность власти управлять страной
svetalana 21 июня 2018 | 18:27
Бесстыжая морда Сечина когда, наконец, треснет? Нефть еще дороже была, а бензин дешевле? А дорожал как раз, когда цена на нефть падала?
demosua 21 июня 2018 | 18:32
"Причинами подорожания бензина в России стали ....рост мировых цен на нефть..., — заявил глава Роснефти Игорь Сечин" - а темные граждане России считали до сих пор, что высокие цены на нефть - благо для страны и, следовательно, для них... А оно вона как... Будем болеть теперича за снижение...
sprav77 21 июня 2018 | 18:39
Дорожает от бездарности руководства.
kmrchik 21 июня 2018 | 18:43
Как странно,,, Когда нефть стоила 120 баксов - бензин был дешевле, чем сейчас, при стоимости нефти около 73.
Но Сечин, конечно , прав. Стоимость бензина находится в прямой зависимости от стоимости нефти.