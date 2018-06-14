Конституционный суд разрешил ВИЧ-инфицированным опекунам усыновлять детей

Таким образом, все предыдущие решения судов по подобным делам признаны неконституционными.

Иск в Конституционный суд подала семейная пара из Подмосковья, которая хотела усыновить трехлетнего мальчика. Ребенок жил с ними с самого рождения. Однако им отказали, сославшись на то, что женщина заражена ВИЧ и гепатитом С. Инфекция появилась у нее несколько лет назад, когда она лежала в больнице из-за выкидыша. В своем обращении в суд супруги указывали, что отказывать в усыновлении только на основании диагноза приемной матери – неправомерно. В результате КС постановил, что препятствием для усыновления может быть инфекционное заболевание. Однако, согласно заявлению ООН, ВИЧ-инфекция не рассматривается в качестве угрозы для здоровья третьим лицам. Суд подчеркнул, что официальный прием ребенка в семью будет отвечать его интересам. При этом федеральный законодатель «вправе проявлять определенную осторожность в регулировании вопроса об усыновлении при наличии у усыновителя ВИЧ-инфекции, но ограничения не должны быть чрезмерными».

С медицинской точки зрения также сегодня нет никак препятствий для усыновления, отметила представитель организации помощи женщинам с ВИЧ Полина Супроненко.

Решение Конституционного суда окончательно. Оно вступает в силу сразу же и не подлежит обжалованию. Предыдущие подобные дела в других судах теперь должны быть пересмотрены.

Конституционный суд разрешил усыновлять детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С. Прямого запрета в законе не было и раньше, но в стране много неквалифицированных судей, которые запрещали подобные усыновления. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Валерий Панюшкин.

Он добавил, что ситуация с органами опеки в данном случае не так однозначна, как с судами: в этих структурах есть как образованные и понимающие люди, так и безграмотные и запуганные.