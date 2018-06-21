Уполномоченный Верховной Рады по правам человека просит Минюст обратиться в ЕСПЧ в связи с нарушением прав Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Минюст обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она сообщила в своем Фейсбуке.

Достоверной информации о состоянии Сенцова нет, учитывая заявления российского уполномоченного Татьяны Москальковой, есть основания полагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением, и это запрещено международным законодательством, — подчеркивает Денисова.

Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что получает ежедневные отчеты о состоянии Сенцова. По ее словам, заключенный даже прибавил несколько килограммов. Он получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. То есть у него фактически лечебное голодание получается, — цитирует Москалькову «Новая газета».

Напомним, Сенцов объявил бессрочную голодовку, сегодня 39 день. Накануне ЕСПЧ запросил у правительства России информацию о состоянии заключенного.

Между уполномоченными по правам человека России и Украины продолжается работа по организации посещения заключенных в обеих странах. Речь идёт, в том числе, об Олеге Сенцове и Кирилле Вышинском. Об этом рассказала российский обмудсмен Татьяна Москалькова.



Она утверждает, что российскому консулу отказали в посещении Вышинского.

Президенты России и Украины обсудили дело Сенцова во время телефонного разговора, который состоялся сегодня. Петр Порошенко, в частности, призвал освободить «украинских заложников». Еще одной темой стали минские договоренности, — сообщают пресс-службы украинского президента и Кремль. Это уже второй телефонный разговор президентов двух стран за две недели.