Уполномоченный Верховной Рады по правам человека просит Минюст обратиться в ЕСПЧ в связи с нарушением прав Сенцова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Минюст обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она сообщила в своем Фейсбуке.
Достоверной информации о состоянии Сенцова нет, учитывая заявления российского уполномоченного Татьяны Москальковой, есть основания полагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением, и это запрещено международным законодательством, — подчеркивает Денисова.
Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что получает ежедневные отчеты о состоянии Сенцова. По ее словам, заключенный даже прибавил несколько килограммов. Он получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. То есть у него фактически лечебное голодание получается, — цитирует Москалькову «Новая газета».
Напомним, Сенцов объявил бессрочную голодовку, сегодня 39 день. Накануне ЕСПЧ запросил у правительства России информацию о состоянии заключенного.
Между уполномоченными по правам человека России и Украины продолжается работа по организации посещения заключенных в обеих странах. Речь идёт, в том числе, об Олеге Сенцове и Кирилле Вышинском. Об этом рассказала российский обмудсмен Татьяна Москалькова.
Она утверждает, что российскому консулу отказали в посещении Вышинского.
Президенты России и Украины обсудили дело Сенцова во время телефонного разговора, который состоялся сегодня. Петр Порошенко, в частности, призвал освободить «украинских заложников». Еще одной темой стали минские договоренности, — сообщают пресс-службы украинского президента и Кремль. Это уже второй телефонный разговор президентов двух стран за две недели.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 21 июня 2018 | 18:17
Когда коту делать нечего, что он делает? Ну признает что нибудь еспч и что? )
ura_123 21 июня 2018 | 18:33
banyi1: Ваша репутация чувачок,репутация...