Следственный комитет и ФСБ возобновили расследование дела об убийстве Бориса Немцова

В частности, они намерены выяснить, где находится оружие, из которого застрелили политика, а главное – установить заказчика, — сообщает Росбалт со ссылкой на информированный источник. Кроме того, следователей интересует, причастен ли в подготовке покушения бывший командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев.

С осужденными в колониях действительно проводятся следственные действия, несмотря на то, что приговор уже вынесен, — подтвердила в эфире «Эха Москвы» адвокат Роза Магомедова.

По ее словам, все осужденные подали жалобы в Европейский суд, в том числе, на условия содержания в СИЗО.

Возобновление расследования вряд ли приведет к реальным результатам, — считает дочь убитого политика Жанна Немцова.

Приговор по делу об убийстве Бориса Немцова был вынесен в июле 2017-го года. Шестеро чеченцев приговорены к разным срокам – от 11 до 20 лет тюрьмы. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства – Руслан Мухудинов, — предложил киллерам 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно. Мухудинов находится в международном розыске.



Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее публично высказывал сомнения в том, что фигуранты этого дела действительно причастны к преступлению. Кадыров отдельно подчеркивал, что лично ему устранение Немцова было невыгодно.

Президент Путин назвал преступление «заказным, подлым циничным». «Будет сделано все, чтобы организаторы и исполнители понесли заслуженное наказание», — написал Путин в телеграмме матери Немцова на следующий день после убийства, — напоминает РБК.

Возобновление расследования дела об убийстве Бориса Немцова, может быть связано с противостоянием властных группировок. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Илья Пономарёв.

Он добавил, что доказательства собираются, как минимум для того, чтобы быть предоставленными первому лицу государства.

С момента убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту действует стихийный мемориал памяти политика. Сегодня, как и в другие дни, люди несут цветы к месту убийства одного из лидеров оппозиции.

В начале Большого Москворецкого моста, как всегда, стоят свежие цветы, свечи и портреты Бориса Немцова. В будний день людей здесь не так много, хотя в связи с проведением Чемпионата мира по футболу многие иностранцы активно интересуются стихийным мемориалом. Тут же, как всегда по вторникам и четвергам, дежурит волонтер Григорий Саксонов. По его словам, мемориал даже пришлось немного адаптировать для зарубежных гостей.

Всего же, по подсчетам волонтеров, за время существования мемориала городские власти громили его 76 раз. Хотя с начала чемпионата подобных инцидентов пока не случалось, на мосту все же происходят разного рода неприятности. Саксонов рассказал «Эху», что в ночь на вторник на одну из его коллег напал неизвестный мужчина. Женщине помогло лишь заступничество молодого человека. При этом, по словам Саксонова, волонтеры опасаются давать сдачи агрессивным людям, боясь преследования со стороны полиции.

Стихийный мемориал на Большом Москворецком мосту был организован спустя всего несколько часов после убийства Немцова, а спустя некоторое время там было организовано круглосуточное дежурство.