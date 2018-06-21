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Эксклюзив Эха 18:06, 21 июня 2018

Следственный комитет и ФСБ возобновили расследование дела об убийстве Бориса Немцова

В частности, они намерены выяснить, где находится оружие, из которого застрелили политика, а главное – установить заказчика, — сообщает Росбалт со ссылкой на информированный источник. Кроме того, следователей интересует, причастен ли в подготовке покушения бывший командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев.

С осужденными в колониях действительно проводятся следственные действия, несмотря на то, что приговор уже вынесен, — подтвердила в эфире «Эха Москвы» адвокат Роза Магомедова.

По ее словам, все осужденные подали жалобы в Европейский суд, в том числе, на условия содержания в СИЗО.

Возобновление расследования вряд ли приведет к реальным результатам, — считает дочь убитого политика Жанна Немцова.

Приговор по делу об убийстве Бориса Немцова был вынесен в июле 2017-го года. Шестеро чеченцев приговорены к разным срокам – от 11 до 20 лет тюрьмы. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства – Руслан Мухудинов, — предложил киллерам 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно. Мухудинов находится в международном розыске.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее публично высказывал сомнения в том, что фигуранты этого дела действительно причастны к преступлению. Кадыров отдельно подчеркивал, что лично ему устранение Немцова было невыгодно.

Президент Путин назвал преступление «заказным, подлым циничным». «Будет сделано все, чтобы организаторы и исполнители понесли заслуженное наказание», — написал Путин в телеграмме матери Немцова на следующий день после убийства, — напоминает РБК.

Возобновление расследования дела об убийстве Бориса Немцова, может быть связано с противостоянием властных группировок. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Илья Пономарёв.

Он добавил, что доказательства собираются, как минимум для того, чтобы быть предоставленными первому лицу государства.

С момента убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту действует стихийный мемориал памяти политика. Сегодня, как и в другие дни, люди несут цветы к месту убийства одного из лидеров оппозиции.

В начале Большого Москворецкого моста, как всегда, стоят свежие цветы, свечи и портреты Бориса Немцова. В будний день людей здесь не так много, хотя в связи с проведением Чемпионата мира по футболу многие иностранцы активно интересуются стихийным мемориалом. Тут же, как всегда по вторникам и четвергам, дежурит волонтер Григорий Саксонов. По его словам, мемориал даже пришлось немного адаптировать для зарубежных гостей.

Всего же, по подсчетам волонтеров, за время существования мемориала городские власти громили его 76 раз. Хотя с начала чемпионата подобных инцидентов пока не случалось, на мосту все же происходят разного рода неприятности. Саксонов рассказал «Эху», что в ночь на вторник на одну из его коллег напал неизвестный мужчина. Женщине помогло лишь заступничество молодого человека. При этом, по словам Саксонова, волонтеры опасаются давать сдачи агрессивным людям, боясь преследования со стороны полиции.

Стихийный мемориал на Большом Москворецком мосту был организован спустя всего несколько часов после убийства Немцова, а спустя некоторое время там было организовано круглосуточное дежурство.

Комментарии

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astet 21 июня 2018 | 18:10

Что может СК или ФСБ
(даже, если бы и действительно хотели),
без позволения Путина раскрыть убийство,
а, значит, дать пожизненный срок Герою России Кадырову???

mc_murphy101 21 июня 2018 | 18:14

С момента убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту действует стихийный мемориал памяти политика. Сегодня, как и в другие дни, люди несут цветы к месту убийства одного из лидеров оппозиции...

Цветы на мост Немцова
cvetnamost.ru/
Если у вас нет возможности лично оставить цветы на месте убийства Бориса Немцова, но вы хотели бы это сделать, можно заказать их здесь.

Где заказать цветы на мемориал Немцову? - Большой город ...
bg.ru/society/gde_zakazat_tsvety_na_memorial_nemtsovu-22592/
31 мар. 2015 г. - "Мосцветторг", который в последние дни массово доставлял цветы к мемориалу политика Бориса Немцова на Большом Москворецком ...

заказ цветов — НЕМЦОВ МОСТ
https://nemtsov-most.org/tag/заказ-цветов/
8 сент. 2015 г. - Записи о заказ цветов написанные dmarsentev. ... убийства Бориса Немцова, но вы хотели бы это сделать, можно заказать их здесь.

цветы — НЕМЦОВ МОСТ
https://nemtsov-most.org/tag/цветы/
Записи о цветы написанные vladkukuev, irinrus, otsipel и alenagolubeva.

Цветы к месту убийства Немцова везут под отчет и по расписанию
https://www.kp.ru/daily/26360/3242857/
23 авг. 2016 г. - И я не стал бы наживаться на цветах для Немцова, которого знал лично. Предложил заказывать цветы там, где дешевле. В одной ...

Заказ цветов на мост — новая система - Кац предлагает победить
https://maxkatz.livejournal.com/390240.html
1 апр. 2015 г. - Если вы хотите заказать цветы на мост, самое удобное теперь это ... строение 1, получатель: волонтёр мемориала Борису Немцову).

Максим Кац - Приносите цветы на мост | Facebook
https://www.facebook.com/katz.max/posts/1267276330025653
Если у вас нет возможности оставить цветы на месте убийства Бориса Немцова, но вы хотели бы это сделать, можно заказать их здесь.

plank1957 21 июня 2018 | 18:31

astet:
Вопрос в том, что может Путин без ФСБ? Я, конечно, не верю, что это что-то даст, но суть в том, что власть пахана уже стоит под сомнением, а там, глядишь, и табакерка прилетит. Но лучше бы без табакерки, а то судить будет некого.

samakar2 21 июня 2018 | 18:14

О! У следователей появилась мысль позадавать вопросы! Не прошло и ста лет! Ребята! так они у нас реактивные!

sbk 21 июня 2018 | 18:15

Независимый СК возобновил дело?
Верим.

equus 21 июня 2018 | 18:25

А почему не через двадцать лет..?

ddolly 21 июня 2018 | 18:29

Да, не удивлюсь, если заказчиком объявят Навального...

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