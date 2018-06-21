Вничью, 1:1, сыграли сборные Дании и Австралии в первом матче сегодняшнего дня на Чемпионате мира по футболу
В 18 часов начнется игра Франция – Перу, а в 21 матч между сборными Аргентины и Хорватии.
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В 18 часов начнется игра Франция – Перу, а в 21 матч между сборными Аргентины и Хорватии.
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