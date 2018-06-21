Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов выступает против пенсионной реформы
В то же время он призывает не решать этот вопрос на митингах. Прежде, чем увеличивать пенсионный возраст, нужно разобраться с накопительной частью пенсии, которая была частично разворована негосударственными пенсионными фондами, частично заморожена правительством, — считает Титов. По его мнению, за старшее поколение, работавшее в основном при СССР, должно взять на себя ответственность государство. Что касается акций протеста, то если процесс станет неуправляемым, об экономическом росте можно будет забыть, — заявил Титов.
Комментарии6
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yralez 21 июня 2018 | 17:39
Один в поле не воин.
Экономический рост загнулся без протеста.
danko1 21 июня 2018 | 17:50
yralez: Как же власть боится митингов и протеста, обличающих их воровство и преступные законы.
Больше всего Кремль в лице Путина и его ОПГ боится потерять власть, позволяющую ему грабить беспредельно и оставаться на свободе.
stebinmaku 21 июня 2018 | 17:50
- Тит, иди молотить!
- Брюхо болит.
- Тит, иди пенсию получать!
- А где мой большой кошелёк..
tchapaev 21 июня 2018 | 17:55
Надеюсь перед этим Титов сходил к Путину и попросил разрешения на такую крамолу ?
А то как то не холопски через голову прыгать ...
И с чего эту обдираловку населения все называют "пенсионной рефомой" ?
nikolaitschi 21 июня 2018 | 18:02
Большинство людей письма на ту или иную тему президенту уже писало и было послано.... в нижестоящие органы. Если протест сдуется, то будет придумана новая шутка. У дивляюсь пророчеству Войновича, с его Малиновым Пеликаном.
yralez 21 июня 2018 | 18:15
Холоп призывает холопов молчать......чтоб грабиловка прошла тихо.