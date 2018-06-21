Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы, заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко». Глава столичного департамента безопасности Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что такое решение принято из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Он сослался на президентский указ номер 202.
Между тем, указ не запрещает проведения публичных мероприятий в городах, где проходит чемпионат, но требует их согласования с органами власти.
Комментарии10
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plidurok Андрей Филимонов 21 июня 2018 | 17:34
А если бы митинги хотели провести ЗА пенсионную реформу?
twenty_two 21 июня 2018 | 17:48
plidurok: То Поклонская с иконой Николая второго, шла впереди!
danko1 21 июня 2018 | 17:54
Даже то, что власть объявила о повышении пенсионного возраста в первый день ЧМ, предварительно запретив митинги на всё время его проведения, показывает всю её подлость и презрение к рабскому населению.
ignachio 21 июня 2018 | 18:17
Перед запретом митингов видимо отменили Конституцию РФ?
tchapaev 21 июня 2018 | 18:12
plidurok:
А где вы видите "пенсионную реформу" ?
С какоо перепугу обдираловка населения теперь называется "реформой" ?
ulba2008 21 июня 2018 | 17:53
над нами уже полмира смеются . Митинг ПРОТИВ ВЛАСТИ - у неё же и согласовывать !!
i_one_off 21 июня 2018 | 17:53
У нас не запрещают. У нас просто отказываются согласовать.
nikolaitschi 21 июня 2018 | 18:07
Косметику на макияж Собянину, чтобы он стал похож на человека, нужно возить вагонами!
riots 21 июня 2018 | 18:08
Похоже что чемпионат затянут на полгода как минимум.
timber_head 21 июня 2018 | 18:31
"заявки на которые подавали Либертарианская партия, «Левый фронт» и партия «Яблоко»."
Не знаю за остальных, Гриша-то точно никаких митингов, если они не одобрены сверху, не возглавит. Но зато "Отметился", "Я ж прошение подавал - чего вы ещё от меня хотите?"