Адвокат «Мемориала»: С осужденными за убийство Бориса Немцова возобновили следственные действия
С осужденными за убийство Бориса Немцова возобновили следственные действия. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила адвокат правозащитного центра «Мемориал» Роза Магомедова. По ее словам, у Хамзата Бахаева взяли показания с помощью детектора лжи. Магомедова отмечает, что на фигурантов дела оказывается давление. Заур Дадаев, который был признан исполнителем убийства, рассказал адвокату, что ему показали бумаги из прокуратуры Иркутска о том, что его якобы вносят в список террористов. Однако, по словам Магомедовой, в списке террористов Росфинмониторинга Дадаев не числится. Адвокат напомнила, что по всем осужденным были поданы жалобы в ЕСПЧ, в том числе на условия содержания в СИЗО.
Комментарии2
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podpindosov_net_01 21 июня 2018 | 17:56
Кто еще сомневается в том, что Мемориал занимается антироссийской деятельностью?
samakar2 21 июня 2018 | 18:22
podpindosov_net_01: Не занимайся херней! Если бы в процессе расследования все было бы сделано по закону, профессионально и гласно, никто бы не смог "занимается антироссийской деятельностью". И с каких пор требование найти виновных и предать законному наказанию является антигосударственной деятельностью?
Или Вы таким образом утверждаете, что государственные деятели являются заказчиками и исполнителями?