Пресс-служба ФСИН опровергла информацию о принудительном кормлении украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 39-й день продолжает голодовку в колонии. Как говорится в сообщении пресс-бюро, Сенцову назначена и проводится терапия, направленная на поддержание основных функций организма. Во ФСИН заявляют, что состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное.