Пресс-служба ФСИН опровергла информацию о принудительном кормлении украинского режиссера Олега Сенцова
Пресс-служба ФСИН опровергла информацию о принудительном кормлении украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 39-й день продолжает голодовку в колонии. Как говорится в сообщении пресс-бюро, Сенцову назначена и проводится терапия, направленная на поддержание основных функций организма. Во ФСИН заявляют, что состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 21 июня 2018 | 17:33
Почему то я не удивлён после бабченко )))
minerr 21 июня 2018 | 17:40
banyi1: Да в принципе и после оздоровительной "голодовки" Савченко можно уже ничему не удивляться. Залежная сама фейк и все её "герои" фейковые.
mc_murphy101 21 июня 2018 | 17:57
Пресс-служба ФСИН опровергла информацию о принудительном кормлении украинского режиссера Олега Сенцова...
Они от него еду прячут, чтобы он от жира не лопнул назло В.Путину.
yralez 21 июня 2018 | 17:36
Главполицаиха ждет не дождется его смерти
alex110 21 июня 2018 | 17:42
yralez: В том то и дело...что так и не дождется.
mc_murphy101 21 июня 2018 | 17:59
alex110:
В.Путин наверное и не доживёт, до окончания 20-и летней голодовки Олега Сенцова.
tks 21 июня 2018 | 17:38
От применения фашистами эвфемизмов смысл не поменяется.
boldu1n 21 июня 2018 | 17:42
Он уже 39-й день продолжает голодовку в колонии…
===============================
Жрёт сало по ночам под одеялом.
mavviomi 21 июня 2018 | 17:43
Какая мразь сказала что его кормят? Какие кацапы ущербные люди!
ams666 21 июня 2018 | 17:53
Даю 10000 баксов работнику ФСИН,если он проживёт 39 дней без еды!
banyi1 21 июня 2018 | 17:56
ams666: Я 20000 дам, если это будет под наблюдением и камерами круглосуточными))) Ответ один - или он жрёт, или его кормят )))
motooppic 21 июня 2018 | 17:55
нам на этого вонючего террориста Сенцова демократически нас*ать и оппозиционно растереть!
mavviomi 21 июня 2018 | 18:01
motooppic: "вам" это кому? Правому и левому яйцу?