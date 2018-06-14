Либертарианская партия не получила от мэрии отказа в согласовании акции против повышения пенсионного возраста

Незарегистрированная Либертарианская партия России пока не получила официального уведомления от московской мэрии об отказе в согласовании акции против повышения пенсионного возраста 1 июля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Федерального комитета партии Михаил Светов.

«О том, что митинг не согласовали, я узнал из СМИ. Никто не позвонил ни одному из 4-х заявителей», — сказал он.

При этом М.Светов назвал это решение московской мэрии ожидаемым. «Мы лишний раз получили подтверждение, что права иностранцев для нашего правительства гораздо важнее прав собственных граждан», — заключил он.

В связи с указом президента с 25 мая по 25 июля собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. Органы местного самоуправления должны согласовывать все массовые акции во время проведения чемпионата мира по футболу с МВД и ФСБ России. Одиночные пикеты, ранее не требовавшие согласования, также запрещены.