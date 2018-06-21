Дания сыграла вничью 1:1 с Австралией в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу
Первый мяч на 7-й минуте матча забил Кристиан Эриксен, на 38-й минуте с пенальти забил Миле Единак.
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Первый мяч на 7-й минуте матча забил Кристиан Эриксен, на 38-й минуте с пенальти забил Миле Единак.
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