Европейские власти хотят ужесточить законы об авторском праве в сети
Противники нововведений утверждают, что одобренные Европарламентом поправки станут угрозой будущему всего интернета.
Youtube, Google, Facebook и другие крупные онлайн-платформы должны будут проверять на возможное нарушение авторских прав все, что публикуют пользователи, — тексты, музыку, изображения. А в случае обнаружения нарушений – сервисам придется блокировать такой контент. Еще одна поправка обязывает ресурсы платить другим сайтам за ссылки на их контент. Таким образом власти Евросоюза хотят привести ситуацию с авторским правом в сети к общему стандарту.
Представители индустрии и организации, борющиеся за свободу интернета, выступают против таких изменений, отмечает BBC. Критики считают, что нововведения фактически уничтожат культуру мемов, ремиксов и других видов контента, производимого пользователями. Противники поправок также сомневаются, что существует техническая возможность фильтровать всю загружаемую информацию.
Поправки, как ожидается, должны быть рассмотрены на пленарном заседании Европарламента, после чего они еще будут обсуждаться с Еврокомиссией и Советом ЕС.
Комментарии5
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andre_klimov 21 июня 2018 | 17:15
Сейчас просто бизнес возьмётся за чиновников и многое им обьяснят. Например, чем европейским новостным агентствам грозит снижение цитируемости и, как следствие - посещаемости. Или чем грозит европейской франшизе Google-а "локальное" выполнение подобного закона.
mc_murphy101 21 июня 2018 | 17:22
Европейские власти хотят ужесточить законы об авторском праве в сети...
Засрут интернет евробюрократы.
andre_klimov 21 июня 2018 | 18:21
mc_murphy101:
Попытаются. Но, поскольку они сменяемы и подотчётны - их приведут в чувство. Особенно, если они успеют принести убытки европейскому интернет-бизнесу.
blinorozhiy_chmo 21 июня 2018 | 17:15
Интернет - не нужен.
r88w556xl4 21 июня 2018 | 17:19
Не слышен дружный лай либермотов на к*гававый еврорежим, зажимающий свободу в интернете.