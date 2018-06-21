Европейские власти хотят ужесточить законы об авторском праве в сети...

Противники нововведений утверждают, что одобренные Европарламентом поправки станут угрозой будущему всего интернета.

Youtube, Google, Facebook и другие крупные онлайн-платформы должны будут проверять на возможное нарушение авторских прав все, что публикуют пользователи, — тексты, музыку, изображения. А в случае обнаружения нарушений – сервисам придется блокировать такой контент. Еще одна поправка обязывает ресурсы платить другим сайтам за ссылки на их контент. Таким образом власти Евросоюза хотят привести ситуацию с авторским правом в сети к общему стандарту.

Представители индустрии и организации, борющиеся за свободу интернета, выступают против таких изменений, отмечает BBC. Критики считают, что нововведения фактически уничтожат культуру мемов, ремиксов и других видов контента, производимого пользователями. Противники поправок также сомневаются, что существует техническая возможность фильтровать всю загружаемую информацию.

Поправки, как ожидается, должны быть рассмотрены на пленарном заседании Европарламента, после чего они еще будут обсуждаться с Еврокомиссией и Советом ЕС.